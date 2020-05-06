В столице Тувы до 11 мая отменили все автобусы и маршрутки

6 Май 2020 2020-05-06T14:16:16+03:00

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В столице Тувы Кызыле до 11 мая продлили запрет на общественный транспорт. Такие меры администрация города приняла в целях соблюдения режима самоизоляции и противодействия коронавирусу. Таким образом горожан мотивируют остаться дома. Тем более, что все организации, развлекательные и спортивные учреждения закрыты.

На сегодняшний день в республике официально зафиксировано 55 подтвержденных случаев COVID-19, среди них – 7 детей. 15 пациентов благополучно и выписаны, таким образом, 40 пациентов находятся на лечении. 85% случаев COVID-19 в республике отнесены к завозным. 2 случая – заражения внутри семьи. 9 человек заразились на месте. Отмечено всего 20 случаев пневмонии, из них 15 человек с COVID-19.

За весь период в стационарных отделениях вылечено 124 человека с респираторными заболеваниями и пневмонией. Сегодня в инфекционных отделениях медицинских учреждений республики с респираторными заболеваниями лечится 88 пациентов, в том числе в инфекционной больнице республики – 75, в лечебных организациях кожуунов - 13. Пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ нет. В обсерваторах находится 160 человек. Проведено лабораторных 14 363 исследований. Такую статистику приводит правительство республики.

ИСТОЧНИК KP.RU