Красноярцев вновь предупредили об ураганном ветре

6 Май 2020 2020-05-06T13:35:57+03:00

До 15-20 метров в секунду, местами и до 25

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Экстренные службы вновь делают рассылку красноярцам, предупреждая об ураганном ветре. Непогода ожидается завтра, 7 мая, по центральным и южным районам края. Согласно метеорологическим данным Среднесибирского УГМС порывы западного ветра будут составлять до 15-20 метров в секунду, а временами и все 25. Стоит взять во внимание и постараться свести к минимуму свое пребывание на улице.

В прошлый раз погода неистовствовала в ночь с 29 на 30 апреля. Ветер поднялся к вечеру, была гроза, а ближе к утру коммунальщики начали устранять последствия – поваленные деревья и ограждения.

Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ напоминают жителям города:

- при усилении ветра ограничьте работы на открытом воздухе и на высоте;

- при передвижении на улицах соблюдайте осторожность, держитесь как можно дальше от легких конструкций, крупных деревьев, строящихся или ремонтируемых зданий, избегайте линии электропередач, не подходите к оборвавшимся проводам.

Напоминаем телефоны:

- единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112

- сообщить о поваленных деревьях и других последствиях урагана – 005.

ИСТОЧНИК KP.RU