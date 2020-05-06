В Красноярском крае транзитный пассажир напал на начальника поезда

6 Май 2020 2020-05-06T13:16:54+03:00

За синяк под глазом и два удара по шее ему грозит до 7 лет лишения свободы

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Жителя Бурятии в скором времени будут судить за хулиганское нападение и побои сотрудника железной дороги. Произошла эта неприятная история в скором поезде Владивосток – Москва, как раз когда тот следовал по территории Красноярского края.

В линейную полицию станции Иланской поступило сообщение встретить поезд и задержать неадекватного пассажира. Им оказался 30-летний житель Бурятии, который купил билет до столицы и планировал хорошо расслабиться в пути. Мужчина пришел в вагон-ресторан, там выпил и повел себя довольно агрессивно.

Пришлось вызвать начальника поезда, который попытался спокойно утихомирить пассажира, затем пригрозил: если гражданин не успокоится, его ссадят с поезда на ближайшей станции. Однако тот разозлился еще больше и ударил сотрудника сначала в область глаза, затем два раза по шее. На дебошира завели два уголовных дела – за побои и хулиганство, оба уже направлены в суд. Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы. В Москву, кстати, он так и не попал.

ИСТОЧНИК KP.RU