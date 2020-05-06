У двух вахтовиков крупной компании подтвердился коронавирус

6 Май 2020 2020-05-06T13:13:37+03:00

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У двух рабочих-вахтовиков на севере края обнаружили коронавирус. Информацию официально подтвердила пресс-служба правительства. Известно, что это рабочие, которые совсем недавно приехали из дома в вахтовый поселок и заступили на смену. В связи с этим руководство компании приняло решение провести тотальное тестирование сотрудников своего предприятия.

По поручению губернатора края Александра Усса ведется постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации и социальной обстановки на предприятиях, применяющих вахтовый метод работы. Таких на территории края 11. В общей сложности, с учетом количества сотрудников подрядных организаций и особенностей организации смен, на месте несения вахты сейчас находятся около 20 тысяч человек.

На всех предприятиях приняты системные профилактические меры, сообщил на заседании оперативного штаба председатель краевого правительства Юрий Лапшин. Причем профилактика коронавируса началась не сейчас, когда стало известно о заразившихся. Дезинфекция и использование средств индивидуальной защиты стала обязательной сразу же, как только эпидемия коронавируса начала набирать обороты. Как вариант, многие поселки закрылись и работающим вахтовикам на несколько недель продлили смены. Но не везде помогло.

ИСТОЧНИК KP.RU