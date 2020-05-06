В Красноярске косят сухую траву, чтобы избежать пожаров

6 Май 2020 2020-05-06T12:01:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске решено скосить прошлогоднюю сухую траву, чтобы избежать возможных уличных пожаров. Как пояснили в администрации города, бригады косарей сначала обработают участки вдоль дорог, затем скверы и парки. А после перейдут на участки внутри жилых массивов. Для информации, площадь всех красноярских газонов равна полутора тысячам футбольных полей. За сезон каждый газон косят один или два раза.

С начала апреля и по сей день косари, а это 16 бригад общим числом 100 человек, уже прошлись по территории в 500 квадратных метров в самом городе и еще около 200 квадратных метров на острове Татышев. Причем не только ручными мотокосами, сейчас на вооружении есть самоходные газонокосилки и садовые тракторы, их городские коммунальщики приобретают за свет собственных средств.

К слову, газонами на придомовых территориях должны заниматься управляющие компании. Правда, многие красноярцы вообще недоумевают, зачем это нужно. Одно дело, когда трава по колено. Совсем другое, когда она едва подросла, а ее срезают под самый корень. Трава не успевает зацвести и дать семена, в результате чего на следующий год газон покрывается проплешинами, где трава вообще не растет.

ИСТОЧНИК KP.RU