2020-05-06T12:01:17+03:00
Общество

В Красноярске косят сухую траву, чтобы избежать пожаров

Правда, вместе с сухостоем под триммер уходит и свежая зелень
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске косят сухую траву, чтобы избежать пожаров. Фото: пресс-служба администрации городаВ Красноярске косят сухую траву, чтобы избежать пожаров. Фото: пресс-служба администрации города
Изменить размер текста:

В Красноярске решено скосить прошлогоднюю сухую траву, чтобы избежать возможных уличных пожаров. Как пояснили в администрации города, бригады косарей сначала обработают участки вдоль дорог, затем скверы и парки. А после перейдут на участки внутри жилых массивов. Для информации, площадь всех красноярских газонов равна полутора тысячам футбольных полей. За сезон каждый газон косят один или два раза.

С начала апреля и по сей день косари, а это 16 бригад общим числом 100 человек, уже прошлись по территории в 500 квадратных метров в самом городе и еще около 200 квадратных метров на острове Татышев. Причем не только ручными мотокосами, сейчас на вооружении есть самоходные газонокосилки и садовые тракторы, их городские коммунальщики приобретают за свет собственных средств.

К слову, газонами на придомовых территориях должны заниматься управляющие компании. Правда, многие красноярцы вообще недоумевают, зачем это нужно. Одно дело, когда трава по колено. Совсем другое, когда она едва подросла, а ее срезают под самый корень. Трава не успевает зацвести и дать семена, в результате чего на следующий год газон покрывается проплешинами, где трава вообще не растет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24