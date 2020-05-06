В Красноярске начинающий коллектор Эдик предлагает услуги по выбиванию долгов

6 Май 2020 2020-05-06T11:43:21+03:00

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В помощь любому бизнесу всегда нужен грамотный пиар. Клиента надо привлечь, а там уже считать прибыль. Вот так, креативно, с огоньком и задором некий Эдик раскручивает свой бизнес в Красноярске.

В разных частях города красноярцы заметили странные объявления, распечатанные на обычной офисной бумаге – с лепестками-«оторвашками». И судя по количеству уже оторванных лепестков, спрос у такого предложения есть.

Итак, судя из объявлений, Эдик – начинающий коллектор и готов оказать услугу местному населению. Тексты, к слову, разные. В одном: «Помогу тебе вернуть долги! Только от должников неспортивного телосложения. Звони (только не поздно). В другом: «Выбью твои долги своим жалким видом. Гарантирую возврат не в короткие сроки. Звони (только не поздно)».

Видели такие объявления в Черемушках, в Северном, в Покровке. Звонок по указанному телефону (нужно же поинтересоваться, на каких условиях работает коллектор), а там – автоответчик: «Привет, я сейчас не могу подойти к телефону, пытаюсь выбить сдачу у кассирши в продуктовом. Перезвони и я решу твои денежные проблемы».

Вот и гадай: то ли это шутка, то ли утка.

ИСТОЧНИК KP.RU