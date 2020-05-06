Шелкопряд атакует: в Красноярском крае ввели режим ЧС

6 Май 2020 2020-05-06T10:12:02+03:00

В двух районах – Ирбейском и Саянском

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В Красноярском крае сразу в двух территориях ввели режим ЧС, связанный с массовым нашествием и размножением сибирского шелкопряда. Это Ирбейский и Саянский районы, там создан оперативный штаб. Специалисты Лесопожарного центра, лесничеств, краевого Центра защиты леса 12 мая начнут контрольные обследования лесных участков, пораженных вредителем.

По предварительным данным, планируется обработать территорию на площади 120,4 тысяч гектаров. Обрабатывать начнут при помощи самолетов Ан-2 и специального оборудования. В это время населению полностью запретят доступ в леса, подъезды будут патрулировать.

Завершить работу планируют 10 июня. После обработки через 10 дней леса вновь обследуют на предмет эффективности, если нужно – обработку повторят. Кстати, пчеловодам рекомендовали закрыть летки ульев на время обработки. Затем должно пройти 20 дней, после которых можно будет пасти скот, собирать ягоды и грибы, косить сено и отдыхать.

Остается добавить, что на борьбу с сибирским шелкопрядом из краевого и федерального бюджетов выделено 183,6 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU