2020-05-06T09:10:11+03:00
Общество

Красноярцы вернули иностранцу утерянный паспорт

Гастарбайтер переживал, что ему придется долго восстанавливать документ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцы вернули иностранцу утерянный паспорт. Фото: пресс-служба полицииКрасноярцы вернули иностранцу утерянный паспорт. Фото: пресс-служба полиции
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Красноярцы вернули иностранцу утерянный паспорт. Тот приехал на работу в краевой центр, оформлен официально. Но каким-то образом потерял пакет со всеми своими документами. От потерь ведь никто не застрахован. Но для гражданина другого государства это целая проблема. Чтобы восстановить документы, понадобится время: написать заявление в местную полицию, потом со справкой об утере обратиться в консульство своей страны. А там еще зависит от законов его государства, как скоро ему сделают новый паспорт. Возможно, придется даже вернуться для этого домой.

Молодой человек пришел в отдел по вопросам миграции писать заявление и с облегчением узнал, что есть на свете удача. Буквально накануне жители города нашли все его документы и принесли в полицию. В общем, за два часа молодой иностранец прошел процедуру установления личности и получил назад свой паспорт. И поблагодарил неравнодушных красноярцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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