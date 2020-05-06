2020-05-06T08:33:55+03:00
Общество

Сказать «Спасибо за Победу!» сможет каждый красноярец

Только 9 мая и только один час в прямом эфире!
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В этом году День Победы мы все впервые будем отмечать дома в семейном кругуВ этом году День Победы мы все впервые будем отмечать дома в семейном кругуФото: Мария ЛЕНЦ
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В год 75-летия Великой победы компания «Ростелеком» и медиахолдинг «Комсомольская правда» приглашают красноярцев в прямой эфир радио «Комсомольская правда», чтобы сказать «Спасибо за Победу!» тем, кто отстоял страну и наше будущее.

Тысячи наших земляков ежегодно идут в колонне «Бессмертного полка», отдавая дань давно ушедшим своим героям Великой отечественной войны, словно вдыхая новую жизнь в их подвиги.

В этом году День Победы мы все впервые будем отмечать дома в семейном кругу. Совместный проект «Ростелекома» и «Комсомольской правды» «Спасибо за Победу!» дает возможность каждому красноярцу почувствовать связь времен и поделиться ею: рассказать свою семейную историю, наполнить эфир своими эмоциями и мыслями о войне и о мире.

Как стать участником акции «Спасибо за Победу»?

Это просто! Нужно 9 мая с 10.00 до 11.00 набрать номер (391) 228-08-09 и выйти в прямой эфир.

Можно написать нам в WhatsApp: +7 (391) 228-08-09 или Viber: +7 ( 391) 228-08-09.

Итоги подведем в еженедельном выпуске «Комсомольской правды» 13 мая и на сайте kp.ru

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