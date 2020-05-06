В Красноярске в период коронавируса снизилось количество преступлений
В Красноярском крае в период коронавируса снизилось количество преступлений, сообщает краевая полиция. Связано ли это с режимом самоизоляции – безусловно, ведь населению приходится оставаться дома, а на улицах значительно усилилось количество сотрудников правоохранительных органов.
Итак, в апреле этого года всего было зафиксировано 4073 преступления – на 3 % меньше, чем годом ранее. Из них по направлениям, по убывающей:
- хулиганство в общественных местах на 75 %
- изготовление фальшивых купюр на 36 %
- разбойные нападения на 26 %
- квартирные кражи на 25 %
- экономические преступления на 23 %
- незаконный оборот наркотиков на 14,3 %
- умышленное причинение тяжкого вреда здоровья на 7 %
- убийство на 5 %
- грабежи на 4,4 %.
Также зафиксировано падение количества преступлений, совершенных в пьяном виде – на 63,7 %. Правда, случаев мошенничества стало больше – на 5 %, в частности телефонных.
ИСТОЧНИК KP.RU