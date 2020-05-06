В Красноярске в период коронавируса снизилось количество преступлений

6 Май 2020 2020-05-06T07:14:40+03:00

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В Красноярском крае в период коронавируса снизилось количество преступлений, сообщает краевая полиция. Связано ли это с режимом самоизоляции – безусловно, ведь населению приходится оставаться дома, а на улицах значительно усилилось количество сотрудников правоохранительных органов.

Итак, в апреле этого года всего было зафиксировано 4073 преступления – на 3 % меньше, чем годом ранее. Из них по направлениям, по убывающей:

- хулиганство в общественных местах на 75 %

- изготовление фальшивых купюр на 36 %

- разбойные нападения на 26 %

- квартирные кражи на 25 %

- экономические преступления на 23 %

- незаконный оборот наркотиков на 14,3 %

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровья на 7 %

- убийство на 5 %

- грабежи на 4,4 %.

Также зафиксировано падение количества преступлений, совершенных в пьяном виде – на 63,7 %. Правда, случаев мошенничества стало больше – на 5 %, в частности телефонных.

ИСТОЧНИК KP.RU