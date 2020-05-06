2020-05-06T05:16:54+03:00
Общество

Теплоход «Максим Горький» планирует вип-круиз по Енисею уже в июне

Несмотря на коронавирус
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Теплоход «Максим Горький» планирует вип-круиз по Енисею уже в июнеТеплоход «Максим Горький» планирует вип-круиз по Енисею уже в июнеФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Теплоход «Максим Горький» планирует отправиться в путешествие по Енисею уже через месяц. Известна и дата начала первого путешествия – 6 июня. Если, конечно, позволит ситуация с коронавирусом, ведь запланированную ранее на май поездку уже пришлось перенести. Об этом рассказала Юлия Верхушина, руководитель краевого агентства по туризму.

Теплоход рассчитан на сотню пассажиров, каюты – люкс и полулюкс. Следовательно, и цена круиза немалая: начинается от 317 тысяч рублей, верхняя планка – под миллион. В эту цену входит путешествие до Дудинки и обратно, высококлассное обслуживание, развлечения, остановки по пути в интересных местах.

Поскольку круизы изначально были рассчитаны на иностранцев, то и основными приобретателями билетов стали именно они. Правда, пока непонятно, как теперь будет решаться ситуация.

По словам Юлии Верхушиной, этот год важен с точки зрения становления, на будущее. Учитывая, что границы пока закрыты, реального числа туристов из-за границы ждать не приходится. Остается надеяться на внутреннего потребителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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