2020-05-06T04:49:58+03:00
Происшествия

В Красноярском крае из больницы пропал осужденный

Уклонился от принудительных работ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае из больницы пропал осужденныйВ Красноярском крае из больницы пропал осужденныйФото: Мария ЛЕНЦ
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В Ачинске из больницы пропал осужденный. Произошло это 4 мая. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск официально подтвердили в пресс-службе ГУФСИН России по Красноярскому краю. Подробности таковы: мужчина с 2019 года отбывает наказание в виде принудительных работ. В настоящее время проходит лечение в Ачинской межрайонной больнице №1.

По словам медицинского персонала 4 мая, сразу после полуночи, 42-летний осужденный оделся и самовольно покинул больницу. По сотовой связи в настоящее время не доступен (в соответствии с Правилами внутреннего распорядка исправительных центров УИС осужденным к принудительным работам не запрещено пользоваться мобильными телефонами).

В соответствии со статьей 60.17 УИК РФ, поскольку осужденный отсутствовал более 24 часов, он признан уклоняющимся от отбывания принудительных работ и объявлен в розыск. А это – повторный суд и уже более жесткое наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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