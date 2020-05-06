2020-05-06T04:36:32+03:00
Происшествия

Жителя Красноярска отправят под суд за пьяную езду

Ему грозит реальный срок
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жителя Красноярска отправят под суд за пьяную ездуЖителя Красноярска отправят под суд за пьяную ездуФото: Мария ЛЕНЦ
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Жителя Красноярска отправят под суд за пьяную езду. Дознаватели как раз завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины, которого задержали в тот момент, когда он управлял автомобилей в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, повторно.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, произошло это в декабре прошлого года на улице 9 мая в Советском районе Красноярска. Алкотест показали тогда наличие алкоголя в крови 0,48 мг/л. Когда госавтоинспекторы пробили по базе, выяснилось, что мужчина уже был лишен водительских прав на 2 года 10 месяцев в августе 2018 года как раз за поездку подшофе. Его задержали, а иномарку поставили на штрафстоянку.

- В отношении мужчины дознавателями было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы. В настоящее время материалы дела направлены в Советский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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