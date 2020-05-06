2020-05-06T04:18:22+03:00
Общество

В Красноярске на 9 мая закроют парковку на площади Победы

Там будут проходить праздничные мероприятия
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на 9 мая закроют парковку на площади ПобедыВ Красноярске на 9 мая закроют парковку на площади ПобедыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске 8 и 9 мая временно закроют парковку на площади Победы. Поэтому водителям нужно учесть этот факт. Причины ограничений – торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню на площади музея Мемориал Победы.

На парковке, прилегающей к площади Победы, будет установлен временный дорожный знак «Движение запрещено» при въезде со стороны улицы Дудинской. Ограничение будет действовать с 17 часов 8 мая до 13 часов 9 мая 2020 года.

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В этом году мы отмечаем 75-летие Победы, но все торжества перенесены на более поздний срок из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Однако акции памяти с учетом режима самоизоляции пройдут 9 Мая во всех регионах. В десятках городов страны готовятся воздушные парады и салюты, в Центральном военном округе названы только Екатеринбург и Новосибирск. Красноярска в списке пока нет. В День Победы, в 14.00 по местному времени, Президент России Владимир Путин в эфирах государственных телеканалов объявит минуту молчания в память о тех, кто не вернулся с полей сражений (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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