2020-05-05T15:24:44+03:00
Общество

Делай кусь! Красноярец показал на видео атаку щитомордника

Ядовитая змея бросается прямо в камеру [видео]
Ася ЖУКОВА
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Делай кусь! Фото: С.М.Чупров.Делай кусь! Фото: С.М.Чупров.
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Путешественник из Красноярска Михаил Голодок показал на видео атаку щитомордника. Ядовитая змея молнией бросается в камеру. Зрелище, прямо скажем, не для слабонервных. Впрочем, Михаил поясняет, снял ролик, чтобы еще раз показать: туристы в лесу гости, а не хозяева.

- Весна. Долгожданное тепло! Люди, невзирая на вирусы, рванули в леса. Многие позабыли, что они – гости, просто хочу еще раз напомнить. Будьте внимательны к природе вокруг, не ломайте и не убивайте все, чего вы боитесь или не понимаете. Змеи, в том числе, не враги, а жители леса. Встала у вас на пути? Это не потому что она охотится на людей, а потому что грелась на солнце и теперь боится сдвинуться, подвергнуться нападению. Она просто защищается, не нужно ее убивать. Просто обойдите или перенесите ее подальше в лес (при помощи длинной палки, осторожно). Казалось бы, зачем я все это говорю? Слишком часто встречаю предложения - убить. Почему? Ну, она же ядовитая. Не убивать же всех существ, что потенциально могут вам навредить? Если можете - сохраните, уничтожить всегда успеете. На видео - щитомордник, которого я нашел на тропе и решил отнести подальше от людей.

misha.topeyemisha.topeye
Бросок щитомордника прямо в камеру
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Напомним, «Комсомолка» писала о Михаиле в начале марта. Тогда он прервал кругосветное путешествие из-за коронавируса. Провел в пути почти полгода, увидел десятки стран, но продолжить помешала мировая эпидемия. Впрочем, время он не теряет - пишет книгу о своих приключениях. И обещает продолжить кругосветку, когда ситуация наладится.

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Автостопщик из Красноярска Михаил Голодок был вынужден прервать кругосветное путешествие из-за коронавируса. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

Михаил провел в пути почти полгода, увидел десятки стран, но продолжить приключение помешала мировая эпидемия.

- Меня не пугает коронавирус, но паника в мире и закрывающиеся на карантин двери вокруг - это, мягко говоря, не самые удачные условия для путешествия. В том числе, проблема есть уже на Канарах, без которых я не пересеку Атлантику, и в Южной Америке. Не говоря об Азии, - поделился молодой человек (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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