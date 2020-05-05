2020-05-05T14:43:31+03:00
Происшествия

В Красноярском крае вторые сутки ищут пропавших подростков

Рассказываем, что произошло
Ася ЖУКОВА
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В Красноярском крае вторые сутки ищут пропавших подростков. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.В Красноярском крае вторые сутки ищут пропавших подростков. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.
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В Ачинске Красноярского края исчезли двое подростков, 14-летний Андрей Олезов и 16-летний Эдуард Вагапов. О них ничего неизвестно вот уже вторые сутки, сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- 4 мая в 17.10 они ушли из Центра Семьи (микрорайон Юго-Восточный,7А), - пояснили волонтеры. – С тех пор сведений о них нет.

Приметы:

АНДРЕЙ: рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, светло-русые волосы, стрижка короткая, глаза голубые, на лице веснушки.

Андрей Олезов. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

Андрей Олезов. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

ЭДУАРД: рост 175 сантиметров, смуглый, плотного телосложения, глаза зеленые, волосы темно-русые, родинки на лице.

Были одеты:

АНДРЕЙ: темная ветровка, синяя футболка, спортивные штаны с лампасами, светло-серые кеды с белой подошвой.

Эдуард Вагапов. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

Эдуард Вагапов. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

ЭДУАРД: черная ветровка, красная футболка, темно-синие брюки, серые кроссовки, черная кепка.

Если вы знаете, где находятся пропавшие подростки, звоните 8 (39151) 9-70-02 (дежурная часть Ачинска) или 8-950-99-66-066 (волонтеры, круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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