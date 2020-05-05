Уже в трех общежитиях Красноярска обнаружен коронавирус

5 Май 2020 2020-05-05T12:33:26+03:00

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Уже в трех общежитиях Красноярска обнаружили коронавирус. Об этом сообщает ТВК со ссылкой на местных жителей.

Первое располагается на улице Бакинских комиссаров, 25 (это район КрасТЭЦ). По словам жильцов, тут COVID-19 заразились члены сразу двух семей. Диагнозы уже подтверждены. Однако, как уверяют люди, общежитие на карантин не закрыли. «Заболели муж, жена и двое детей. До этого посещали общую душевую и туалет, никто им не препятствовал. Теперь вот их забрали в больницу, проводят дезинфекцию».

Первый адрес - в районе КрасТЭЦ. Фото: Яндекс. Карты.

Еще один адрес - Шевченко, 70А (Черемушки). Хозяйка комнаты прописала у себя жильца. Правда, здесь он не появлялся. Где-то подхватил коронавирус, лежит в реанимации, говорят жильцы. Когда назвал место прописки, весь этаж отправили на принудительную самоизоляцию, взяли анализы.

Второй адрес - в Черемушках . Фото: Яндекс. Карты.

Но это – подчеркнем – неофициальная информации. Подтверждения/опровержения пока нет. Напомним, несколькими днями раньше стало известно, на карантин закрыли общежитие в Свердловском районе – на Краснопресненской,31. Там тоже жил один из заболевших COVID-19, а после него заразились еще 16 человек.

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Двухэтажку на улице Краснопресненской, 31 в Свердловском районе Красноярска закрыли на выход и вход из-за коронавируса. Как сообщает ТВК, здесь жил один из тех, кто заразился COVID-19.

По данным источников, режим самоизоляции он не соблюдал, общался с соседями. Так что заболели и они. Поэтому было принято решение – дом закрыть, сообщается на сайте мэрии (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU