2020-05-05T12:33:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Уже в трех общежитиях Красноярска обнаружен коронавирус

Теперь в районе КрасТЭЦ и Черемушек
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Уже в трех общежитиях Красноярска обнаружен коронавирус.Уже в трех общежитиях Красноярска обнаружен коронавирус.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Уже в трех общежитиях Красноярска обнаружили коронавирус. Об этом сообщает ТВК со ссылкой на местных жителей.

Первое располагается на улице Бакинских комиссаров, 25 (это район КрасТЭЦ). По словам жильцов, тут COVID-19 заразились члены сразу двух семей. Диагнозы уже подтверждены. Однако, как уверяют люди, общежитие на карантин не закрыли. «Заболели муж, жена и двое детей. До этого посещали общую душевую и туалет, никто им не препятствовал. Теперь вот их забрали в больницу, проводят дезинфекцию».

Первый адрес - в районе КрасТЭЦ. Фото: Яндекс. Карты.

Первый адрес - в районе КрасТЭЦ. Фото: Яндекс. Карты.

Еще один адрес - Шевченко, 70А (Черемушки). Хозяйка комнаты прописала у себя жильца. Правда, здесь он не появлялся. Где-то подхватил коронавирус, лежит в реанимации, говорят жильцы. Когда назвал место прописки, весь этаж отправили на принудительную самоизоляцию, взяли анализы.

Второй адрес - в Черемушках . Фото: Яндекс. Карты.

Второй адрес - в Черемушках . Фото: Яндекс. Карты.

Но это – подчеркнем – неофициальная информации. Подтверждения/опровержения пока нет. Напомним, несколькими днями раньше стало известно, на карантин закрыли общежитие в Свердловском районе – на Краснопресненской,31. Там тоже жил один из заболевших COVID-19, а после него заразились еще 16 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дом в Красноярске полностью закрыли из-за коронавируса

Двухэтажку на улице Краснопресненской, 31 в Свердловском районе Красноярска закрыли на выход и вход из-за коронавируса. Как сообщает ТВК, здесь жил один из тех, кто заразился COVID-19.

По данным источников, режим самоизоляции он не соблюдал, общался с соседями. Так что заболели и они. Поэтому было принято решение – дом закрыть, сообщается на сайте мэрии (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
8-летняя девочка из Красноярска нарисовала, как ее прадедушка во время войны под огнем противника проложил кабель через Амур
Уже в трех общежитиях Красноярска обнаружен коронавирус
Трассы под Красноярском стали опасными из-за майского снега
Житель Черногорска поджег свой дом и выпрыгнул из окна
Вот это кадр! Селфи на льдине едва не стоило жизни четверым подросткам
Пьяную массовую драку устроили дети 10-13 лет в Туве
Райффайзенбанк: налоговая декларация в онлайн-бухгалтерии
«Расчленила и сожгла»: жительница Красноярского края вместе с 16-летним сыном избавилась от мужа
Райффайзенбанк: в марте средний чек в аптеке вырос
Айболит в 9 лет: красноярский третьеклассник из пипетки выкармливает попавших в беду котят
В Хакасии водитель фуры сбил мужчину и оставил умирать на обочине
После мощного шторма в Красноярск вернется жара под +30
«Ливни, грозы, град и шквалистый ветер»: на Красноярский край обрушится стихия
В Красноярском крае два друга отправились на рыбалку и пропали