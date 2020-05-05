Трассы под Красноярском стали опасными из-за майского снега
Выпавший в мае снег сделал опасными трассы под Красноярском. Так, он существенно осложнил дорожную обстановку в районе 105-115-го километров Р-257 «Енисей» (у села Новоселово).
Поэтому на место направили две спецмашины. Они убрали снег и подсыпали дороги. Тем не менее сотрудники ГИБДД просят водителей быть особенно внимательными на этом участке трассы.
- Здесь необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, - говорят инспекторы. – Кроме того, лучше воздержаться от выполнения рискованных маневров.
Берегите себя и своих близких! Будьте осторожны на дорогах.
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ИСТОЧНИК KP.RU