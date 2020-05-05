2020-05-05T12:01:13+03:00
Общество

Трассы под Красноярском стали опасными из-за майского снега

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
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Трассы под Красноярском стали опасными из-за майского снега.Трассы под Красноярском стали опасными из-за майского снега.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Выпавший в мае снег сделал опасными трассы под Красноярском. Так, он существенно осложнил дорожную обстановку в районе 105-115-го километров Р-257 «Енисей» (у села Новоселово).

Поэтому на место направили две спецмашины. Они убрали снег и подсыпали дороги. Тем не менее сотрудники ГИБДД просят водителей быть особенно внимательными на этом участке трассы.

- Здесь необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, - говорят инспекторы. – Кроме того, лучше воздержаться от выполнения рискованных маневров.

Берегите себя и своих близких! Будьте осторожны на дорогах.

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- Во вторник, 5 мая, в центральных и южных районах края, ветер 15-2- метров в секунду, - говорят в агентстве ГО и ЧС по региону. – А местами может достигать до 25-30. Будьте осторожны! В частности, не разводите огонь, последствия могут быть опасными (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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