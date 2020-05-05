Житель Черногорска поджег свой дом и выпрыгнул из окна

5 Май 2020 2020-05-05T11:37:20+03:00

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В Черногорске (Хакасия) мужчина подпалил свой дом, а потом выпрыгнул из окна, чтобы спастись. Об этом случае рассказали в пресс-службе МВД по республике.

Все произошло накануне вечером, 4 мая. 41-летний мужчина отдыхал в своей комнате в общежитии. Однако не рассчитал, перебрал со спиртным, поэтому уснул с подкуренной сигаретой. Когда пришел в себя, все кругом было в дыму, полыхали вещи.

Испугавшись, что погибнет в пожаре, решил прыгать из окна. Его не остановило, что комната находится на третьем этаже.

Удар о землю оказался сильным, мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, почти сразу впал в кому. Прибывшие на место пожарные потушили огонь. А потерпевший попал в Усть-Абаканскую районную больницу, за его жизнь борются врачи, сообщили в ОМВД России по Черногорску.

ИСТОЧНИК KP.RU