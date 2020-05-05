Вот это кадр! Селфи на льдине едва не стоило жизни четверым подросткам
Четверых подростков, забравшихся на льдину ради эффектного селфи, унесло на середину реки. Спасателям пришлось добираться до них вплавь, чтобы вызволить, сообщили в инстаграме МЧС Якутии.
Накануне, 4 мая, на реке Лена (в Ленске) был ледоход. Подростки решили запечатлеть это зрелище вблизи. И вместе влезли на одну из льдин, чтобы сфотографироваться. Сами оттолкнулись от берега, а вернуться обратно уже не смогли. Благо на набережной дежурили спасатели Дальневосточного отряда. Они успели догнать льдину и вытащить школьников. С детьми и родителями провели беседу полицейские и сотрудники МЧС.
Чтобы вызволить парней, спасателям пришлось плыть в ледяной воде. Фото: инстаграм МЧС Якутия.
- Надо штрафовать и по-крупному, - пишут горожане в соцсетях. – Не могут платить, тогда принудительные работы на благо общества. Такие меры нужны, чтоб другим неповадно было, а то начнется сейчас, кто кого смелее, а там и до беды недалече. Самое страшное, что это могут повторить младшие…
- Большое спасибо сотрудникам МЧС! Конечно, подростки виноваты. Но с кем не бывало в детские годы!
ИСТОЧНИК KP.RU