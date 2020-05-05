Вот это кадр! Селфи на льдине едва не стоило жизни четверым подросткам

5 Май 2020 2020-05-05T11:04:13+03:00

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Четверых подростков, забравшихся на льдину ради эффектного селфи, унесло на середину реки. Спасателям пришлось добираться до них вплавь, чтобы вызволить, сообщили в инстаграме МЧС Якутии.

Накануне, 4 мая, на реке Лена (в Ленске) был ледоход. Подростки решили запечатлеть это зрелище вблизи. И вместе влезли на одну из льдин, чтобы сфотографироваться. Сами оттолкнулись от берега, а вернуться обратно уже не смогли. Благо на набережной дежурили спасатели Дальневосточного отряда. Они успели догнать льдину и вытащить школьников. С детьми и родителями провели беседу полицейские и сотрудники МЧС.

Чтобы вызволить парней, спасателям пришлось плыть в ледяной воде. Фото: инстаграм МЧС Якутия.

- Надо штрафовать и по-крупному, - пишут горожане в соцсетях. – Не могут платить, тогда принудительные работы на благо общества. Такие меры нужны, чтоб другим неповадно было, а то начнется сейчас, кто кого смелее, а там и до беды недалече. Самое страшное, что это могут повторить младшие…

- Большое спасибо сотрудникам МЧС! Конечно, подростки виноваты. Но с кем не бывало в детские годы!

ИСТОЧНИК KP.RU