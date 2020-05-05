2020-05-05T11:04:13+03:00
Происшествия

Вот это кадр! Селфи на льдине едва не стоило жизни четверым подросткам

Спасателям пришлось добираться до них вплавь [фото]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Дрейфовавших на льдине подростков спасли. Фото: инстаграм МЧС Якутия.Дрейфовавших на льдине подростков спасли. Фото: инстаграм МЧС Якутия.
Изменить размер текста:

Четверых подростков, забравшихся на льдину ради эффектного селфи, унесло на середину реки. Спасателям пришлось добираться до них вплавь, чтобы вызволить, сообщили в инстаграме МЧС Якутии.

Накануне, 4 мая, на реке Лена (в Ленске) был ледоход. Подростки решили запечатлеть это зрелище вблизи. И вместе влезли на одну из льдин, чтобы сфотографироваться. Сами оттолкнулись от берега, а вернуться обратно уже не смогли. Благо на набережной дежурили спасатели Дальневосточного отряда. Они успели догнать льдину и вытащить школьников. С детьми и родителями провели беседу полицейские и сотрудники МЧС.

Чтобы вызволить парней, спасателям пришлось плыть в ледяной воде. Фото: инстаграм МЧС Якутия.

Чтобы вызволить парней, спасателям пришлось плыть в ледяной воде. Фото: инстаграм МЧС Якутия.

- Надо штрафовать и по-крупному, - пишут горожане в соцсетях. – Не могут платить, тогда принудительные работы на благо общества. Такие меры нужны, чтоб другим неповадно было, а то начнется сейчас, кто кого смелее, а там и до беды недалече. Самое страшное, что это могут повторить младшие…

- Большое спасибо сотрудникам МЧС! Конечно, подростки виноваты. Но с кем не бывало в детские годы!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трассы под Красноярском стали опасными из-за майского снега
Житель Черногорска поджег свой дом и выпрыгнул из окна
Вот это кадр! Селфи на льдине едва не стоило жизни четверым подросткам
Пьяную массовую драку устроили дети 10-13 лет в Туве
Райффайзенбанк: налоговая декларация в онлайн-бухгалтерии
«Расчленила и сожгла»: жительница Красноярского края вместе с 16-летним сыном избавилась от мужа
Райффайзенбанк: в марте средний чек в аптеке вырос
Айболит в 9 лет: красноярский третьеклассник из пипетки выкармливает попавших в беду котят
В Хакасии водитель фуры сбил мужчину и оставил умирать на обочине
После мощного шторма в Красноярск вернется жара под +30
«Ливни, грозы, град и шквалистый ветер»: на Красноярский край обрушится стихия
В Красноярском крае два друга отправились на рыбалку и пропали