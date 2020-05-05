2020-05-05T09:26:18+03:00
Происшествия

Пьяную массовую драку устроили дети 10-13 лет в Туве

Теперь всех поставили на учет
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Пьяную массовую драку устроили дети 10-13 лет в Туве.Пьяную массовую драку устроили дети 10-13 лет в Туве.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В городке Чадан (Тува) пьяную массовую драку устроили… школьники 10-13 лет. О ЧП сообщили в пресс-службе МВД по Республике.

3 мая в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Дзун-Хемчикский» позвонил кто-то из местных жителей. Как оказалось, во дворе заброшенного дома на улице Набережной – большая драка. Схлестнулись… пятеро детей.

Драку остановили, подростков отправили в больницу. А уже там выяснилось: все они были нетрезвыми.

- В итоге на родителей завели административные дела, - комментируют в полиции. – За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. А подростков поставили на профилактический учет.

Также сотрудники полиции устанавливают, кто и где продал детям спиртное. За это также грозит наказание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Красноярская школьница, которую избили одноклассницы, умерла не от побоев

В пятницу прошла экспертиза, которая дала предварительный ответ на главный вопрос: отчего умерла 14-летняя ученица одной из красноярских школ.

Напомним, трагическая история случилась в конце ноября. Известно, что три девочки, - две одноклассницы и одна на год старше, позвали Веру* на разборки. Все ушли за территорию школы, а там, как говорится, трое на одного: Веру несколько раз ударили по лицу, когда она упала, пинали ногами. Позже девочки будут уверять – хотели только попугать, - Вере нравился тот же мальчик, что и одной из них (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трассы под Красноярском стали опасными из-за майского снега
Житель Черногорска поджег свой дом и выпрыгнул из окна
Вот это кадр! Селфи на льдине едва не стоило жизни четверым подросткам
Пьяную массовую драку устроили дети 10-13 лет в Туве
Райффайзенбанк: налоговая декларация в онлайн-бухгалтерии
«Расчленила и сожгла»: жительница Красноярского края вместе с 16-летним сыном избавилась от мужа
Райффайзенбанк: в марте средний чек в аптеке вырос
Айболит в 9 лет: красноярский третьеклассник из пипетки выкармливает попавших в беду котят
В Хакасии водитель фуры сбил мужчину и оставил умирать на обочине
После мощного шторма в Красноярск вернется жара под +30
«Ливни, грозы, град и шквалистый ветер»: на Красноярский край обрушится стихия
В Красноярском крае два друга отправились на рыбалку и пропали