Райффайзенбанк: налоговая декларация в онлайн-бухгалтерии

5 Май 2020 2020-05-05T09:16:57+03:00

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Клиенты Райффайзенбанка из малого бизнеса могут сформировать, подписать и подать в ФНС налоговую декларацию за 2019 год в бесплатной онлайн-бухгалтерии. Выпуск облачной квалифицированной электронной подписи (КЭП) также бесплатен и займет 1-2 дня.

Новая функциональность уже доступна ИП в интернет-банке Райффайзен Бизнес Онлайн. Все необходимые для выпуска КЭП документы привезет курьер в удобное для клиента время и место.После подачи отслеживать статус декларации клиент может в интернет-банке — здесь будут автоматические отображаться ответы налоговой службы.

«Мы делаем ставку на развитие тех цифровых сервисов, которые делают управление финансами для наших клиентов из малого бизнеса проще и удобнее. Автоматический расчет и оплата всех необходимых платежей, возможность автоматического расчета и отправки декларации, налоговый календарь с напоминаниями в онлайн-бухгалтерии – все это, наряду с качественными и удобными цифровыми сервисами, экономит время предпринимателя на более важные задачи в их бизнесе», - сказал Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка.

* - КЭП выпускается удостоверяющим центром «Калуга.Астрал»