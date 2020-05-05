2020-05-05T09:16:57+03:00
Экономика

Райффайзенбанк: налоговая декларация в онлайн-бухгалтерии

Поделиться:
Изменить размер текста:

Клиенты Райффайзенбанка из малого бизнеса могут сформировать, подписать и подать в ФНС налоговую декларацию за 2019 год в бесплатной онлайн-бухгалтерии. Выпуск облачной квалифицированной электронной подписи (КЭП) также бесплатен и займет 1-2 дня.

Новая функциональность уже доступна ИП в интернет-банке Райффайзен Бизнес Онлайн. Все необходимые для выпуска КЭП документы привезет курьер в удобное для клиента время и место.После подачи отслеживать статус декларации клиент может в интернет-банке — здесь будут автоматические отображаться ответы налоговой службы.

«Мы делаем ставку на развитие тех цифровых сервисов, которые делают управление финансами для наших клиентов из малого бизнеса проще и удобнее. Автоматический расчет и оплата всех необходимых платежей, возможность автоматического расчета и отправки декларации, налоговый календарь с напоминаниями в онлайн-бухгалтерии – все это, наряду с качественными и удобными цифровыми сервисами, экономит время предпринимателя на более важные задачи в их бизнесе», - сказал Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка.

* - КЭП выпускается удостоверяющим центром «Калуга.Астрал»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трассы под Красноярском стали опасными из-за майского снега
Житель Черногорска поджег свой дом и выпрыгнул из окна
Вот это кадр! Селфи на льдине едва не стоило жизни четверым подросткам
Пьяную массовую драку устроили дети 10-13 лет в Туве
Райффайзенбанк: налоговая декларация в онлайн-бухгалтерии
«Расчленила и сожгла»: жительница Красноярского края вместе с 16-летним сыном избавилась от мужа
Райффайзенбанк: в марте средний чек в аптеке вырос
Айболит в 9 лет: красноярский третьеклассник из пипетки выкармливает попавших в беду котят
В Хакасии водитель фуры сбил мужчину и оставил умирать на обочине
После мощного шторма в Красноярск вернется жара под +30
«Ливни, грозы, град и шквалистый ветер»: на Красноярский край обрушится стихия
В Красноярском крае два друга отправились на рыбалку и пропали