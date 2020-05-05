«Расчленила и сожгла»: жительница Красноярского края вместе с 16-летним сыном избавилась от мужа

5 Май 2020 2020-05-05T08:39:21+03:00

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Зверскую расправу над мужем устроила жительница села Жуковка Козульского района Красноярского края. Убивала одна, а труп прятала вместе с 16-летним сыном, рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по региону и РХ.

Все случилось в августе 2018 года. Муж-вахтовик 56 лет приехал в отпуск с севера и вдруг бесследно исчез. Жена и сын заявили, куда он мог пропасть, не знают.

- Женщина порядочная, непьющая, никто на нее и подумать не мог, - говорят местные жители.

Следователи проверяли одну за другой версии. И в какой-то момент закралось подозрение: к исчезновению вахтовика может быть причастна жена. Тогда решили действовать так: 52-летней женщине сказали, завтра ее участок придут осматривать со служебной собакой. Реакция последовала тут же. Проводив гостей, хозяйка кинулась за лопатой.

- Ночью откопала тело мужа, расчленила и сожгла в бане, - пояснили в СК. – Тем не менее на следующее утро в ограде и печи нашли человеческие останки.

Отпираться было бесполезно. Пришлось сознаваться. Как оказалось, перед пропажей мужчины в доме произошла ссора. Он выпил, вел себя агрессивно. И тогда жена схватилась за молоток. Оглушила, а затем влила ему в рот едкое дезинфицирующе средство. После того, как супруг умер в муках, позвала сына. И вместе они зарыли тело в огороде.

Расследуется уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемой грозит до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU