2020-05-05T08:03:52+03:00
Экономика

Райффайзенбанк: в марте средний чек в аптеке вырос

В марте средний чек россиян в аптеке вырос на 10% относительно начала года и составил 866 рублей
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При этом последние два года средний чек в аптеке уменьшался упредставителей более старшего поколения (значительней всего у женщин в возрасте 76-85 лет: почти в два раза), а у более молодых людей, наоборот, увеличивался.

С изменением эпидемиологической обстановки женщины в возрасте 76-85 лет стали тратить в аптеках меньше на 145 рублей. Ровно на эту же сумму увеличилась разовая трата у мужчин 46-55 лет. Возможно, это связано с соблюдением мер самоизоляции. Покупки могут совершать члены семей и соседи по подъезду.

«Забота о здоровье — это не только превентивные меры, но и учёт возможных рисков. Страхование здоровья и жизни —инструмент, который помогает уменьшить неопределенность для себя и членов семьи, — отметил Роман Карандин, руководитель отдела развития сберегательных, инвестиционных и страховых продуктов Райффайзенбанка. — Чтобы предоставить нашим клиентам возможности дополнительной защиты в сложный эпидемиологический период, мыразработали специальную программу „СтопВирус“».

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