Айболит в 9 лет: красноярский третьеклассник из пипетки выкармливает попавших в беду котят

5 Май 2020 2020-05-05T08:18:37+03:00

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Пока сверстники сутками «залипают» в гаджетах, он каждый день делает мир чуточку лучше. Напомним, мы уже писали о самом юном зооволонтере Красноярска, 9-летнем Матвее Мамедове. На его счету не один десяток спасенных животных и птиц. Но… добра много не бывает. И сейчас третьеклассник сам выхаживает брошенных на улице котят.

- ЧП случилось в конце прошлой недели, - рассказывает его отец Виталий Мамедов. – К зоомагазину на Калинина кто-то подкинул коробку. В ней были кошка и пятеро котят.

По словам местных, такое тут постоянно. Рядом частная застройка, люди держат много животных, часто не следят за ними, не стерилизуют. Появляются на свет никому не нужные котята и щенки. Видимо, так произошло и на этот раз. Котят подрастили примерно до месяца, а потом избавились, выставили вместе с кошкой.

От малышей и их мамы просто избавились. Фото: группа Помощь животным. Солнечный.

- Пять крохотных комочков: трое рыжих, бежевый и трехцветный, - говорят посетители магазина. – Напуганы, пищат, смотреть на это спокойно невозможно. Поднялась же у кого-то рука вышвырнуть их…

Узнав о беде, к делу подключилась семья Мамедовых. Взять всех не смогли – сейчас у них на передержке много животных. Забрали двоих рыжих котиков, еще одного приютила девушка-волонтер Мария. Кроху-трехцветку и ее маму оставила у себя на время продавец зоомагазина. А для самой везучей, бежевой малышки, хозяева нашлись почти сразу – как только информацию о «живой» коробке распространили в соцсетях.

Букет рыжих котят. Фото: группа Помощь животным. Солнечный.

Теперь у Матвейки – новые подопечные, двое рыжих котят, оба мальчишки. Пока сами они не едят, так что выкармливает их из пипетки, несколько раз в день. Фактически заменил им маму. Скоро будет приучать к лотку и искать крохам дом.

ВАЖНО

Рыжие котята – самые счастливые. Если хотите взять к себе кого-то из этих малышей, пишите сюда.

- Актуальна также помощь детской смесью, пюре «Тема» или другими. Желательно мясными, - говорят волонтеры. - Ребята помогайте нам помогать, крохи совсем, тяжело всех тянуть! Помощь можно передать в Солнечном, 8 (913) 507-08-88 Виталий или 8 (923)-356-42-94 (Мария, Свердловский район).

Ищет доброго хозяина и трехцветная кошечка. Пробует кушать сама, осваивает лоточек. Отдадут строго взрослым ответственным людям. Обращаться сюда, 8(999) 446-60-57.

Эта малышка тоже ищет новый дом. Фото: группа Помощь животным. Солнечный.

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Пока мир тонет в море негатива, – коронавирус, курс доллара, - семья Мамедовых из Красноярска своими руками делает жизнь светлее каждый день. Сынишка, девятилетний Матвей Мамедов, на днях притащил домой коробку с котятами.

С котят когда-то все и началось. Пару лет назад в подъезд многоэтажки кто-то подбросил «живую» коробку. Крохи, каждому из которых нет и месяца, просидели там три дня. Без воды и еды, чтобы не гадили. Малыши уже осипли от крика, а через них просто перешагивали. Пока о беде не узнал Матвей. Уговорил родителей, забрал на передержку, выходил. Все «найденыши» нашли свои семьи (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU