5 Май 2020 2020-05-05T07:00:20+03:00

В Хакасии водитель фуры сбил мужчину и оставил умирать на обочине. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Жуткий случай в Алтайском районе Хакасии: водитель сбил пешехода и бросил умирать на обочине, рассказали в пресс-службе МВД по РХ.

Все случилось в субботу, 2 мая. Проезжающие по дороге Белый Яр – Бея – Аскиз заметили: на 7-м километре, в районе села Изыхские Копи, лежит мужчина. Позвонили в дежурную часть. Выехав на место, полицейские установили: пешеход попал под колеса большегруза, у него были характерные травмы. Однако самой фуры поблизости не оказалось, водитель скрылся.

Начали поиски. И вскоре обнаружили на одном из предприятий машину с подходящими под описание повреждениями. 26-летний водитель не отрицал: сбил он, просто не заметил человека на дороге.

Между тем пострадавшего доставили Усть-абаканскую центральную районную больницу – уже в коме. Позже выяснили: это 46-летний житель села Белый Яр. Он возвращался пешком из Аршаново, шел по обочине, в одном направлении с машинами.

На следующий день мужчина умер, травмы были слишком тяжелыми. Сейчас факту ДТП проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

ИСТОЧНИК KP.RU