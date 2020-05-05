2020-05-05T06:31:01+03:00
Общество

После мощного шторма в Красноярск вернется жара под +30

Резкое похолодание снова сменится теплом
Ася ЖУКОВА
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После мощного шторма в Красноярск вернется жара под +30.После мощного шторма в Красноярск вернется жара под +30.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Бушевавший всю ночь жестокий шторм принес в Красноярск резкое похолодание. Еще накануне на улице было почти плюс 25, а сегодня, 5 мая, нет и плюс 10 градусов. К тому же накрапывает дождь, ветер не ослабевает.

- Во вторник, 5 мая, в центральных и южных районах края, ветер 15-2- метров в секунду, - говорят в агентстве ГО и ЧС по региону. – А местами может достигать до 25-30. Будьте осторожны! В частности, не разводите огонь, последствия могут быть опасными.

Впрочем, непогода в крае задержится ненадолго. Уже завтра, 6 мая, столбики термометров поползут вверх, будет до плюс 14. 7 мая – уже плюс 16, но с дождем. 8 мая до плюс 17 и сухо.

В День Победы, 9 мая, плюс 23 градуса, без осадков, переменная облачность. А 10-11 мая обещают возвращение летней жары, возможно до плюс 26-27 градусов.

Тем не менее напоминаем: в крае действует режим самоизоляции из-за коронавируса. Жителей просят без необходимости не выходить на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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