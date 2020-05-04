«Ливни, грозы, град и шквалистый ветер»: на Красноярский край обрушится стихия
На Красноярский край надвигается сильный ветер, который присеет с собой много осадков. Об этом сегодня предупредили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
По прогнозам синоптиков, к вечеру 4 мая и 5 мая по центральным и южным районам края прольют сильные и очень сильные дожди и ливни, прогремят грозы, пройдет град и все это при шквалистом ветре до 20 метров в секунду, а местами и до 30 метров в секунду.
В МЧС советуют людям без лишней надобности не покидать свои дома и напоминают правила безопасности во время ветреной погоды:
- закройте в доме все форточки и окна, проверьте надёжность их закрытия;
- отключите электричество, газ и перекройте водопровод;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удалённые от окон – туалеты, коридоры, встроенные шкафы;
- не пользуйтесь лифтом.
Если сильный ветер застал на улице:
- укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам;
- держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.
Также напоминаем, что в крае сохраняется высокая пожарная опасность. Не следует выжигать траву, разводить костры, бросать горящие спички, непотушенные окурки на землю. Лучше ограничить выход в лес и не пользоваться открытым огнем.
ВАЖНО
О возгораниях можно сообщать по телефону «горячей линии»: 8 (391) 266-12-56 или 101, 112.
ИСТОЧНИК KP.RU