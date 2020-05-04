2020-05-04T16:49:37+03:00
Происшествия

«Ливни, грозы, град и шквалистый ветер»: на Красноярский край обрушится стихия

Жителям советуют соблюдать правила безопасности
Ольга КОСТИНА
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В Красноярском крае ожидается усиление ветраВ Красноярском крае ожидается усиление ветра
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На Красноярский край надвигается сильный ветер, который присеет с собой много осадков. Об этом сегодня предупредили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По прогнозам синоптиков, к вечеру 4 мая и 5 мая по центральным и южным районам края прольют сильные и очень сильные дожди и ливни, прогремят грозы, пройдет град и все это при шквалистом ветре до 20 метров в секунду, а местами и до 30 метров в секунду.

В МЧС советуют людям без лишней надобности не покидать свои дома и напоминают правила безопасности во время ветреной погоды:

- закройте в доме все форточки и окна, проверьте надёжность их закрытия;

- отключите электричество, газ и перекройте водопровод;

- безопасными местами при сильном ветре являются места, удалённые от окон – туалеты, коридоры, встроенные шкафы;

- не пользуйтесь лифтом.

Если сильный ветер застал на улице:

- укройтесь в подъезде или прочном здании;

- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам;

- держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.

Также напоминаем, что в крае сохраняется высокая пожарная опасность. Не следует выжигать траву, разводить костры, бросать горящие спички, непотушенные окурки на землю. Лучше ограничить выход в лес и не пользоваться открытым огнем.

ВАЖНО

О возгораниях можно сообщать по телефону «горячей линии»: 8 (391) 266-12-56 или 101, 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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