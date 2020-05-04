2020-05-04T12:54:19+03:00
Происшествия

В Красноярском крае два друга отправились на рыбалку и пропали

Их ищут с 29 апреля
Ольга КОСТИНА
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Юрий и Иван перестали выходить на связь в конце апреля Фото: Поиск пропавших детей -КрасноярскЮрий и Иван перестали выходить на связь в конце апреля Фото: Поиск пропавших детей -Красноярск
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В Богучанском районе Красноярского края пропали двое мужчин. Об этом сообщили волонтеры группы «Поиск пропавших детей - Красноярск».

По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, 35-летний Юрий Молчанов и 36-летний Иван Скурихин закадычные друзья. Оба живут в деревне Артюгино. 29 апреля около 19.00 на белой «Ниве» (государственный номер 909 регион 24) они уехали на рыбалку. И пропали. Домой не вернулись, на связь не выходят. По некоторым данным в тех местах, где рыбачили приятели, нашли их машину. Но их самих рядом нет.

Напомним, в феврале этого года при подобных обстоятельствах пропали двое рыбаков. Только в Красноярске. В итоге оба погибли, утонули.

Волонтеры надеются, что в этот раз все обойдется и пропавшие будут найдены живыми и невредимыми.

Юрий Молчанов Фото: Поиск пропавших детей -Красноярск

Юрий Молчанов Фото: Поиск пропавших детей -Красноярск

Приметы Юрия Молчанова: рост 175 сантиметров, волосы русые, под правым глазом шрам, отсутствуют передние зубы.

Был одет: фуфайка расцветки «хаки» коричневого оттенка, шапка вязаная черная, сапоги зеленые утеплённые. С собой брал сети, рюкзак, флягу.

Приметы Ивана Скурихина: рост 165 сантиметров, волосы рыжие.

Был одет: костюм цвета «хаки», жилетка, резиновые сапоги, с собой брал налобный фонарик.

Иван Скурихин Фото: Поиск пропавших детей -Красноярск

Иван Скурихин Фото: Поиск пропавших детей -Красноярск

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Юрия и Ивана, просят позвонить по телефонам:

8(39162) 2-15-36 – полиция в селе Богучаны;

8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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