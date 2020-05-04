2020-05-04T11:21:20+03:00
Общество

В красноярском зоопарке появится еще одно колесо обозрения

Уже второе!
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
В Парке "Роев ручей" появятся новые аттракционыВ Парке "Роев ручей" появятся новые аттракционыФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Красноярский Парк флоры и фауны «Роев ручей» объявил конкурс «на право заключения договора предоставления во временное возмездное владение и пользование (аренду) аттракционов». Информация о конкурсе опубликована на сайте госзакупок. Стоимость контракта - 105 миллионов рублей в год. Победителю передадут в аренду три аттракциона - колесо обозрения, автодром и монорельсовую дорогу. Об этом сообщают наши коллеги из «Городских новостей».

Вот что рассказал журналистам Андрей Горбань, директор красноярского зоопарка:

«Мы намерены взять у инвестора в аренду три аттракциона, будем управлять ими, сами продавать билеты и перечислять процент доходов от их продажи».

А это значит, что арендодатель закупит, установит и запустит аттракционы в эксплуатацию. Парк флоры и фауны «Роев ручей» будет ими управлять и часть прибыли выплачивать в качестве арендных платежей.

Второе колесо обозрения установят в самой высокой точке парка. Монорельсовую дорогу планируется проложить между вольерами по всей территории парка. Посетители смогут совместить два удовольствия - ездить и наблюдать за животными. А новый автодром будет с элементами виртуальной реальности.

«Остров сокровищ» продолжит работать в прежнем режиме. Новые аттракционы будут его дополнять.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В красноярском зоопарке появится еще одно колесо обозрения
В Роспотребнадзоре напомнили красноярцам о пользе ношения масок в качестве защиты от заражения COVID-19
В Красноярском крае горят леса на площади 70 гектаров
В Красноярском крае пропавшую 7-летнюю девочку обнаружили рядом с ее домом
Глава Красноярска Сергей Еремин высоко оценил новые павильоны на ГорДК
Известный художник-сирота из Красноярска нарисовал пейзаж на окне своей мастерской, чтобы порадовать горожан в период самоизоляции
Количество зараженных коронавирусом в Хакасии на 4 мая 2020 года: еще у 30 человек выявлен COVID-19
За что работники ценят работодателя?
«После преступления мужчина уснул»: следователи раскрыли подробности жестокого убийства детского врача из Минусинска
В Ачинске из-за коронавируса на карантин закрыли хирургический корпус межрайонной больницы
Жительнице Красноярска пообещали заработок и обворовали на 655 тысяч рублей
Красноярцам напомнили сумму штрафа за звонки по телефону во время движения
Они тоже воевали! В Красноярском крае дети рисуют подвиги служебных собак во время войны
В Железногорске врач-терапевт поликлиники заразилась коронавирусом
Коронавирус в Хакасии: за сутки 4 новый заразившихся медика
В Красноярске начали строить бесшовные дома
Жительнице Красноярска в наказание за кражу коляски придется отработать 150 часов
В Красноярском крае за сутки потушили около 400 гектаров лесных пожаров
В Туве охотник застрелил друга в лесу
В Красноярске в мае-июне будут перекрыты несколько улиц