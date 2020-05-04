В красноярском зоопарке появится еще одно колесо обозрения

4 Май 2020 2020-05-04T11:21:20+03:00

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Красноярский Парк флоры и фауны «Роев ручей» объявил конкурс «на право заключения договора предоставления во временное возмездное владение и пользование (аренду) аттракционов». Информация о конкурсе опубликована на сайте госзакупок. Стоимость контракта - 105 миллионов рублей в год. Победителю передадут в аренду три аттракциона - колесо обозрения, автодром и монорельсовую дорогу. Об этом сообщают наши коллеги из «Городских новостей».

Вот что рассказал журналистам Андрей Горбань, директор красноярского зоопарка:

«Мы намерены взять у инвестора в аренду три аттракциона, будем управлять ими, сами продавать билеты и перечислять процент доходов от их продажи».

А это значит, что арендодатель закупит, установит и запустит аттракционы в эксплуатацию. Парк флоры и фауны «Роев ручей» будет ими управлять и часть прибыли выплачивать в качестве арендных платежей.

Второе колесо обозрения установят в самой высокой точке парка. Монорельсовую дорогу планируется проложить между вольерами по всей территории парка. Посетители смогут совместить два удовольствия - ездить и наблюдать за животными. А новый автодром будет с элементами виртуальной реальности.

«Остров сокровищ» продолжит работать в прежнем режиме. Новые аттракционы будут его дополнять.

ИСТОЧНИК KP.RU