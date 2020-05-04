2020-05-04T10:48:01+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре напомнили красноярцам о пользе ношения масок в качестве защиты от заражения COVID-19

Профилактика – один из главных способов не допустить распространения коронавирусной инфекции
Ольга КОСТИНА
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В автобусах обязательно нужно использовать защитную маскуВ автобусах обязательно нужно использовать защитную маскуФото: Мария ЛЕНЦ
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В Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю напомнили жителям, что защитная маска может уберечь от заражения коронавирусной инфекцией. Использование лицевых масок рекомендовано при посещении закрытых помещений, в общественном транспорте, в местах массового скопления людей.

- Это могут быть как медицинские маски, так и лицевые маски, приобретенные в розничной торговле или изготовленные самостоятельно, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевого Управления Роспотребнадзора. - Медицинские одноразовые маски не подлежат повторному использованию, после их использования в течение двух подлежат утилизации. Лицевые маски, выполненные из тканых материалов, могут быть использованы повторно после их обработки - стирки, кипячения, проглаживания горячим утюгом.

Специалисты ведомства напомнили, что находясь рядом с чихающим или кашляющим человеком, вы подвергаете себя риску и можете заразиться COVID-19. Поэтому обязательно используйте защитную маску. Не забывайте тщательно мыть или обрабатывать руки антисептическими средствами после возвращения домой, и соблюдайте карантинные меры, которые были приняты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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