В Роспотребнадзоре напомнили красноярцам о пользе ношения масок в качестве защиты от заражения COVID-19

4 Май 2020 2020-05-04T10:48:01+03:00

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В Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю напомнили жителям, что защитная маска может уберечь от заражения коронавирусной инфекцией. Использование лицевых масок рекомендовано при посещении закрытых помещений, в общественном транспорте, в местах массового скопления людей.

- Это могут быть как медицинские маски, так и лицевые маски, приобретенные в розничной торговле или изготовленные самостоятельно, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевого Управления Роспотребнадзора. - Медицинские одноразовые маски не подлежат повторному использованию, после их использования в течение двух подлежат утилизации. Лицевые маски, выполненные из тканых материалов, могут быть использованы повторно после их обработки - стирки, кипячения, проглаживания горячим утюгом.

Специалисты ведомства напомнили, что находясь рядом с чихающим или кашляющим человеком, вы подвергаете себя риску и можете заразиться COVID-19. Поэтому обязательно используйте защитную маску. Не забывайте тщательно мыть или обрабатывать руки антисептическими средствами после возвращения домой, и соблюдайте карантинные меры, которые были приняты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU