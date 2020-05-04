2020-05-04T08:59:00+03:00
Происшествия

В Красноярском крае горят леса на площади 70 гектаров

Очаги возгорания зафиксированы в Балахтинском и Емельяновском районах
Ольга КОСТИНА
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Очаги возгорания располагаются в авиационной труднодоступной зонеОчаги возгорания располагаются в авиационной труднодоступной зонеФото: Мария ЛЕНЦ
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За минувшие сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали три лесных пожара. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства края.

Горели леса в Балахтинском, Новоселовском, Уярском районах на площади 27 гектаров. К местам оперативно прибыли работники авиа- и наземных служб Лесопожарного центра. Всего в тушении задействовали 45 человек и 5 единиц техники. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний осуществляли 6 воздушных судов. По предварительным данным, пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнем.

По оперативным данным на 9 утра 4 мая в регионе действуют два лесных пожара на площади 70 гектаров - в Балахтинском и Емельяновском районах. Очаги возгорания располагаются в авиационной труднодоступной зоне. В настоящее время один пожар на площади 20 гектаров локализован.

Сейчас угрозы населенным пунктам нет. Ситуация с лесными пожарами под контролем. Напоминаем, что в Красноярском крае введен режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. Запрещено разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы.

ВАЖНО

При обнаружении возгорания в лесу звоните на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или отправляйте сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

ИСТОЧНИК KP.RU

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