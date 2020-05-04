2020-05-04T08:44:39+03:00
Происшествия

В Красноярском крае пропавшую 7-летнюю девочку обнаружили рядом с ее домом

Она из укромного места наблюдала за поисками [видео]
Ольга КОСТИНА
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После осмотра медиков девочку вернули отцуПосле осмотра медиков девочку вернули отцуФото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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7-летняя девочка из Курагинского района заставила изрядно поволноваться своих родных и поисковые группы, направленные на ее поиски. Ведь пропажа человека – это всегда стресс. А тут еще и ребенок.

О том, что дочь пропала, в дежурную часть ночью сообщил ее отец. Мужчина рассказал, что малышка вечером побежала на улицу искать свою цепочку, потерянную еще днем. Но время шло, а ребенка не было. Отец поискал самостоятельно. Бесполезно. Не медля, отправился за помощью.

- Были сформированы специальные группы, в которые вошли сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Полицейские обходили улицы, проверяли все возможные места, где могла находиться пропавшая.

Через несколько часов полицейские обнаружили девочку в укромном месте неподалеку от ее дома.

Нашли потерявшегося ребенка.ГУ МВД по Красноярскому краю

- Я видела, как вы меня искали, - похвастала она полицейским и показала: – Я вооон в ту дырочку маленькую наблюдала за вами.

- А чего не вышла? – качает головой полицейский. – Замерзла ведь! Снимай скорее ботиночки, носочки.

Девочка и на самом деле очень озябла. Ее укутали в теплую одежду и доставили ее в отделение скорой помощи. После осмотра медиков вернули отцу.

Но на этом дело не закончится. Решается вопрос о привлечении отца к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Наказание за подобное правонарушение – штраф до 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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