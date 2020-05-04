В Красноярском крае пропавшую 7-летнюю девочку обнаружили рядом с ее домом
7-летняя девочка из Курагинского района заставила изрядно поволноваться своих родных и поисковые группы, направленные на ее поиски. Ведь пропажа человека – это всегда стресс. А тут еще и ребенок.
О том, что дочь пропала, в дежурную часть ночью сообщил ее отец. Мужчина рассказал, что малышка вечером побежала на улицу искать свою цепочку, потерянную еще днем. Но время шло, а ребенка не было. Отец поискал самостоятельно. Бесполезно. Не медля, отправился за помощью.
- Были сформированы специальные группы, в которые вошли сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Полицейские обходили улицы, проверяли все возможные места, где могла находиться пропавшая.
Через несколько часов полицейские обнаружили девочку в укромном месте неподалеку от ее дома.
Нашли потерявшегося ребенка.ГУ МВД по Красноярскому краю
- Я видела, как вы меня искали, - похвастала она полицейским и показала: – Я вооон в ту дырочку маленькую наблюдала за вами.
- А чего не вышла? – качает головой полицейский. – Замерзла ведь! Снимай скорее ботиночки, носочки.
Девочка и на самом деле очень озябла. Ее укутали в теплую одежду и доставили ее в отделение скорой помощи. После осмотра медиков вернули отцу.
Но на этом дело не закончится. Решается вопрос о привлечении отца к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Наказание за подобное правонарушение – штраф до 500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU