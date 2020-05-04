Глава Красноярска Сергей Еремин высоко оценил новые павильоны на ГорДК

4 Май 2020 2020-05-04T08:10:32+03:00

Обустроил их один из предпринимателей Октябрьского района [видео]

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Вместо мусора и грязи на площади ГорДК в Октябрьском районе Красноярска сейчас стройный ряд новеньких павильонов, ровная брусчатка, лавочки, газоны. Местным жителям нравится. Высоко оценил эти преобразования и глава города Сергей Еремин, который в первых числах мая побывал на обновленной территории.

А обустроил красоту один из предпринимателей района. И ему от главы города особая благодарность:

- Тут работает наш главный слоган Красноярска: меняемся мы — меняется город, меняется город - меняемся мы. То, что было с этой территорией раньше, и что получилось сейчас - небо и земля. Еще зимой здесь же была помойка, ужас. Вооот теперь отлично!

Торговый ряд на ГорДК.mp4.Сергей Еремин высоко оценил обновленные торговые ряды Видео: vk.com/krasnoyarskrf

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, общая территория благоустройства составила более трех тысяч квадратных метров. В современных павильонах уже готовятся принимать первых посетителей.

- Вы уже готовитесь девчата, все ли есть коммуникации? – поинтересовался мэр у продавцов в одном из павильонов.

Все на месте, подключено и работает!

Территорию вокруг магазинов тоже привели в порядок. Все как полагается, лавочки, освещение, озеленение.

ИСТОЧНИК KP.RU