Глава Красноярска Сергей Еремин высоко оценил новые павильоны на ГорДК
Вместо мусора и грязи на площади ГорДК в Октябрьском районе Красноярска сейчас стройный ряд новеньких павильонов, ровная брусчатка, лавочки, газоны. Местным жителям нравится. Высоко оценил эти преобразования и глава города Сергей Еремин, который в первых числах мая побывал на обновленной территории.
А обустроил красоту один из предпринимателей района. И ему от главы города особая благодарность:
- Тут работает наш главный слоган Красноярска: меняемся мы — меняется город, меняется город - меняемся мы. То, что было с этой территорией раньше, и что получилось сейчас - небо и земля. Еще зимой здесь же была помойка, ужас. Вооот теперь отлично!
Торговый ряд на ГорДК.mp4.Сергей Еремин высоко оценил обновленные торговые ряды Видео: vk.com/krasnoyarskrf
Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, общая территория благоустройства составила более трех тысяч квадратных метров. В современных павильонах уже готовятся принимать первых посетителей.
- Вы уже готовитесь девчата, все ли есть коммуникации? – поинтересовался мэр у продавцов в одном из павильонов.
Все на месте, подключено и работает!
Территорию вокруг магазинов тоже привели в порядок. Все как полагается, лавочки, освещение, озеленение.
ИСТОЧНИК KP.RU