Известный художник-сирота из Красноярска нарисовал пейзаж на окне своей мастерской, чтобы порадовать горожан в период самоизоляции

4 Май 2020 2020-05-04T07:15:18+03:00

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У многих из-за новой коронавирусной инфекции сорвались планы на летний отдых. Режим самоизоляции обязывает всех находиться дома. Но мечтать же никто не запрещал…

Молодой художник Виктор Каплун нарисовал картину прямо на окне своей мастерской в Красноярске. Располагается она в микрорайоне Солнечный, на проспекте 60 лет Образования СССР, в доме №42 «а». Виктор изобразил пляж, пальмы, солнце и море. Свою мечту о долгожданном отпуске в теплых краях!

- Этой работой я хотел, прежде всего, настроение поднять себе в этих серых буднях, - рассказал Виктор Каплун. - А также она служит неким напоминанием о том, что скоро, надеюсь, карантин закончится, и я смогу уже с натуры писать эти пальмы, пляж и море.

Картина нарисована прямо на окне мастерской художника Фото: Виктор КАПЛУН

Напомним, художник-сирота из Лесосибирска Виктор Каплун прославился, когда продал свою картину за полмиллиона рублей. После смерти родителей он воспитывался в детском доме. Там увлекся рисование. Его педагог сразу рассмотрела талант в новом ученике и посоветовала поступить в художественную школу. И даже подарила ему первую профессиональную акварель. «Комсомольская правда» – Красноярск писала об этой истории.

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Художник-сирота из Лесосибирска (Красноярский край) продал картину за полмиллиона рублей, - для разбирающихся в живописи эта новость из ряда вон. Не каждый профессионал сможет продать картину за такие деньги. Речь о Викторе Каплуне, ему всего 27 лет. И – да, картину он, действительно, продал (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU