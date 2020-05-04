2020-05-04T07:15:18+03:00
Общество

Известный художник-сирота из Красноярска нарисовал пейзаж на окне своей мастерской, чтобы порадовать горожан в период самоизоляции

Виктор Каплун мечтает отправиться в отпуск и написать эту картину с натуры
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Виктор мечтает о поездке на море Фото: Виктор КАПЛУНВиктор мечтает о поездке на море Фото: Виктор КАПЛУН
Изменить размер текста:

У многих из-за новой коронавирусной инфекции сорвались планы на летний отдых. Режим самоизоляции обязывает всех находиться дома. Но мечтать же никто не запрещал…

Молодой художник Виктор Каплун нарисовал картину прямо на окне своей мастерской в Красноярске. Располагается она в микрорайоне Солнечный, на проспекте 60 лет Образования СССР, в доме №42 «а». Виктор изобразил пляж, пальмы, солнце и море. Свою мечту о долгожданном отпуске в теплых краях!

- Этой работой я хотел, прежде всего, настроение поднять себе в этих серых буднях, - рассказал Виктор Каплун. - А также она служит неким напоминанием о том, что скоро, надеюсь, карантин закончится, и я смогу уже с натуры писать эти пальмы, пляж и море.

Картина нарисована прямо на окне мастерской художника Фото: Виктор КАПЛУН

Картина нарисована прямо на окне мастерской художника Фото: Виктор КАПЛУН

Напомним, художник-сирота из Лесосибирска Виктор Каплун прославился, когда продал свою картину за полмиллиона рублей. После смерти родителей он воспитывался в детском доме. Там увлекся рисование. Его педагог сразу рассмотрела талант в новом ученике и посоветовала поступить в художественную школу. И даже подарила ему первую профессиональную акварель. «Комсомольская правда» – Красноярск писала об этой истории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Учись, Витек!»: благодаря подаренной учительницей акварели детдомовец стал модным художником, продавшим картину за полмиллиона

Художник-сирота из Лесосибирска (Красноярский край) продал картину за полмиллиона рублей, - для разбирающихся в живописи эта новость из ряда вон. Не каждый профессионал сможет продать картину за такие деньги. Речь о Викторе Каплуне, ему всего 27 лет. И – да, картину он, действительно, продал (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Известный художник-сирота из Красноярска нарисовал пейзаж на окне своей мастерской, чтобы порадовать горожан в период самоизоляции
Количество зараженных коронавирусом в Хакасии на 4 мая 2020 года: еще у 30 человек выявлен COVID-19
За что работники ценят работодателя?
«После преступления мужчина уснул»: следователи раскрыли подробности жестокого убийства детского врача из Минусинска
В Ачинске из-за коронавируса на карантин закрыли хирургический корпус межрайонной больницы
Жительнице Красноярска пообещали заработок и обворовали на 655 тысяч рублей
Красноярцам напомнили сумму штрафа за звонки по телефону во время движения
Они тоже воевали! В Красноярском крае дети рисуют подвиги служебных собак во время войны
В Железногорске врач-терапевт поликлиники заразилась коронавирусом
Коронавирус в Хакасии: за сутки 4 новый заразившихся медика
В Красноярске начали строить бесшовные дома
Жительнице Красноярска в наказание за кражу коляски придется отработать 150 часов
В Красноярском крае за сутки потушили около 400 гектаров лесных пожаров
В Туве охотник застрелил друга в лесу
В Красноярске в мае-июне будут перекрыты несколько улиц