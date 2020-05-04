За что работники ценят работодателя?

4 Май 2020 2020-05-04T05:18:40+03:00

В России назвали лучшие компании и часть из них есть и в Красноярском крае

Изменить размер текста: A A

В России завершилось крупное международное исследование Randstad employer brand research. В 2020 году в ходе общемирового опроса более 185 000 респондентов в 33 странах составили рейтинг ключевых критериев выбора работы и оценили более 6100 компаний-работодателей. В России исследование прошло в седьмой раз, в нем приняли участие 13 574 человека, сбор данных проводился с 14 января по 10 февраля 2020 года.

По результатам этого исследования самых привлекательных работодателей России назвали в 24 отраслях.

Среди лидеров рейтинга - «Газпромбанк», ЛСР, «Мираторг», «Новапорт», «Норильский никель», Роскосмос, СИБУР, ЦФТ, «Яндекс», Bosco di Ciliegi, Coca-Cola, DELL Technologies, FM Logistic, Ginza Project, Ikea, Johnson & Johnson, Knauf, Leroy Merlin, Ozon, Procter & Gamble, Samsung, Schneider Electric.

«Норникель» признан самым привлекательным работодателем российской металлургической отрасли.

В ходе опроса выяснилось, что большинство россиян выбирают работодателя не только за высокую оплату труда, но и за возможности карьерного роста, интересную работу и благоприятную рабочую атмосферу.

В 2020 году одним из объектов исследования стал социальный пакет. Российские респонденты в тройке самых привлекательных льгот отметили дополнительные выходные дни, медицинское страхование и компенсацию расходов на проезд и сотовую связь.

О том, как формируется социальный пакет в «Норникеле» рассказала директор департамента кадровой политики Дарья Крячкова:

- Наши основные площадки, Норильск и Мончегорск, находятся на Крайнем Севере. И когда мы разрабатываем социальный пакет, мы не можем этот фактор не учитывать. Например, мы должны раз в два года оплачивать сотрудникам и членам их семей проезд к месту отдыха и обратно. Мы делаем это ежегодно. Мы предоставляем нашим людям возможность получить санаторно-курортное лечение. В компании разработана программа добровольного медицинского страхования. При этом перечень городов, где сотрудники компании могут воспользоваться медицинской страховкой, не ограничивается севером: программа ДМС покрывает многие регионы России, а не только те, где работают предприятия «Норникеля». Еще один важный момент - это то, что компания находится сейчас в фазе активных изменений, наши люди решают такие задачи, которым нет аналогов. Это некие уникальные проекты. Естественно, мы обязаны учитывать и этот фактор тоже. Поэтому наше понимание социального пакета далеко за рамками того, что мы должны или обязаны делать по закону.

Наша справка

Исследование Randstad Employer Brand Research (REBR) проводится с 2000 года по инициативе мирового лидера кадровой индустрии - холдинга Randstad. Методология рейтинга построена на независимом опросе соискателей. «Норникель» трижды, в 2016, 2018 и 2020 годах, лидировал в этом рейтинге, как лучший работодатель горно-металлургической отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU