3 Май 2020 2020-05-03T14:29:44+03:00

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В Ачинске из-за коронавируса на карантин закрыли хирургический корпус межрайонной больницы. Информация опубликована на официальном сайте городской администрации со ссылкой на постановление Роспотребнадзора. Срок карантина – 14 дней. Причина строгих ограничительных мер – выявленные случаи COVID-19 среди медицинского персонала.

Как сообщает главный врач Ачинской межрайонной больницы Денис Лебедев, весь медицинский персонал, а также пациенты, находящиеся на стационарном лечении, будут проживать на территории больницы до окончания карантина. Извещены медорганизации Западной группы об ограничении потока пациентов и организации медицинской помощи на местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU