Жительнице Красноярска пообещали заработок и обворовали на 655 тысяч рублей

3 Май 2020 2020-05-03T14:01:30+03:00

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Жительнице Красноярска пообещали заработок в интернете, а вместо этого обворовали на 655 тысяч рублей. Женщина целый месяц переводила деньги и ни разу не задумывалась о том, что может стать жертвой мошенников. Спохватилась, когда деньги закончились и на ее сообщения перестали отвечать. Пришла в полицию, а там ей рассказали: это была одна из популярных схем обмана.

Началось все с того, что 29-летней потерпевшей позвонил на телефон неизвестный и предложил заработать в интернете целое состояние. Он пояснил, что нужно заключать сделки на бирже, гарантировал всяческую помощь со своей стороны. Но для начала предложил установить специальную программу и положить на счет в личном кабинете 4 тысячи рублей. Что она и сделала. А потом у нее попросили вложить денег еще и еще. Женщина все пополняла счет, а деньги списывались. Прозрение пришло слишком поздно.

Сейчас полиция разыскивает преступников, им грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU