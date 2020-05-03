Красноярцам напомнили сумму штрафа за звонки по телефону во время движения

3 Май 2020 2020-05-03T13:29:54+03:00

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Красноярцам напомнили, сколько составляет штраф за звонки по телефону для водителей, которые находятся за рулем автомобиля – 1500 рублей. И не только за звонки, это же касается смс-сообщений, прогулок по социальным сетям. Одним словом, телефон в руках водителя во время движения может оказать ему плохую услугу. Нужно пообщаться – лучше припарковаться на обочине и сделать это в спокойной обстановке.

- Отвлечение от управления транспортным средством на планшеты, телефоны и другие электронные девайсы увеличивает риск автокатастрофы. Использование этих устройств рассредоточивает внимание водителя, и время реакции на возникновение дорожной опасности увеличивается, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД города.

Для общения можно использовать дополнительные технические устройства, которые позволяют вести переговоры без рук. К слову, за 4 месяца текущего года на улицах города госавтоинспекторы оштрафовали уже 262 водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU