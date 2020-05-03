3 Май 2020 2020-05-03T06:36:16+03:00

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В Красноярске начали строить бесшовные дома. Это когда при монтаже стен зазор между панелями составляет не 80 миллиметров, как обычно, а всего лишь 12. То есть панели настолько точно выверены, что любое отклонение от нормы – и получится брак, этажи просто не сойдутся и придется все переделывать. Зато плюсов у такой технологии несколько. Во-первых, здание не промерзает в мороз, межпанельным швам не требует дополнительное утепление. Во-вторых, это смотрится очень необычно и эстетично.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/776816" frameborder="0"></iframe> В Красноярске возводят бесшовный дом. Видео администрации города.

Первый такой дом скоро появится на улице Ботанической, рассказали в пресс-службе администрации города. Строительную площадку посетил глава города Сергей Еремин. Он отметил, что чуть более года назад один из застройщиков организовал в Красноярске производство панелей. И вот, уже совсем скоро – воплощение планов в жизнь. К слову, такой технологией уже пользуются в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге. А Красноярск стал первым городом за Уралом, где опробовали бесшовное возведение дома.

ИСТОЧНИК KP.RU