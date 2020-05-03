В Красноярске начали строить бесшовные дома
В Красноярске начали строить бесшовные дома. Это когда при монтаже стен зазор между панелями составляет не 80 миллиметров, как обычно, а всего лишь 12. То есть панели настолько точно выверены, что любое отклонение от нормы – и получится брак, этажи просто не сойдутся и придется все переделывать. Зато плюсов у такой технологии несколько. Во-первых, здание не промерзает в мороз, межпанельным швам не требует дополнительное утепление. Во-вторых, это смотрится очень необычно и эстетично.
В Красноярске возводят бесшовный дом. Видео администрации города.
Первый такой дом скоро появится на улице Ботанической, рассказали в пресс-службе администрации города. Строительную площадку посетил глава города Сергей Еремин. Он отметил, что чуть более года назад один из застройщиков организовал в Красноярске производство панелей. И вот, уже совсем скоро – воплощение планов в жизнь. К слову, такой технологией уже пользуются в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге. А Красноярск стал первым городом за Уралом, где опробовали бесшовное возведение дома.
ИСТОЧНИК KP.RU