2020-05-03T06:44:21+03:00
Происшествия

Жительнице Красноярска в наказание за кражу коляски придется отработать 150 часов

Вещь удалось вернуть владельцам [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Жительнице Красноярска в наказание за кражу коляски придется отработать 150 часов. Стоп-кадр видео полицииЖительнице Красноярска в наказание за кражу коляски придется отработать 150 часов. Стоп-кадр видео полиции
Изменить размер текста:

Жительнице Красноярска в наказание за кражу детской коляски придется отработать 150 часов на благо города. Можно сказать, отделалась легким испугом, ведь, учитывая стоимость похищенного, могла бы получить реальный срок с отбыванием в колонии.

Кража детской коляски в Красноярске. Видео МВД города.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города, некоторое время назад в дежурную часть обратилась 30-летняя мама и рассказала, что у нее украли коляску, которая стоит 20 тысяч рублей. Женщина пришла с ребенком в поликлинику на прием, коляску оставила в специальном помещении и ушла к доктору. А когда вернулась, коляски уже не было.

Загадку исчезновения показали установленные в коридорах поликлиники видеокамеры. На записи сыщики увидели женщину, которая спокойно вывезли пустую коляску из спецпомещения и ушла с ней. А вскоре установили и личность похитительнице, ею была 33-летняя местная жительница. Коляску она продала, деньги потратила. Однако новым владельцев нашли, им пришлось расстаться с незаконно приобретенной ими вещью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Железногорске врач-терапевт поликлиники заразилась коронавирусом
Коронавирус в Хакасии: за сутки 4 новый заразившихся медика
В Красноярске начали строить бесшовные дома
Жительнице Красноярска в наказание за кражу коляски придется отработать 150 часов
В Красноярском крае за сутки потушили около 400 гектаров лесных пожаров
В Туве охотник застрелил друга в лесу
В Красноярске в мае-июне будут перекрыты несколько улиц
Концерт под балконом. 96-летнего ветерана Великой Отечественной удаленно поздравили с днем рождения
Коронавирус в Красноярске, новости на 2 мая: подтверждено 50 случаев заражения
Историю спасения принцессы-морковки от злых стражей нарисовал первоклассник из Красноярска
В центре Красноярска из-за автобуса пострадал в ДТП ребенок
В Красноярске художники превратят 5-этажку в арт-объект к 75-летию Победы
В Красноярском крае за неделю клещи покусали 1 369 человек
«Заставил забыть, какое сейчас время»: рок-музыкант провел концерт для медиков и пациентов в обсервации
Режим самоизоляции частично сняли в 14 районах Красноярского края
В Красноярске на 9 мая запретят парковку на площади Победы
В Красноярске вандалы разнесли три сквера на 500 тысяч рублей
«Старый подвал буквально сложился»: замурованного под обвалом щенка спасли в Красноярске
Дом в Красноярске полностью закрыли из-за коронавируса
Красноярск отметит День Победы в самоизоляции: песни с балконов и фото на окнах
В Красноярском крае мужчина пошел на три угона за ночь с целью покататься
Дежурные группы откроют в новых детских садах с 6 мая
В Хакасии подросток напал на пожилую женщину из-за 100 рублей
Коронавирус в Красноярске: закрытие кладбищ продлили
Красноярский Биг-Бен в честь 1 мая сменил мелодию
Как работают поликлиники Красноярска и края в майские праздники
Разовые электронные пропуска в Красноярске: сколько действуют и как продлить