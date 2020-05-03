Жительнице Красноярска в наказание за кражу коляски придется отработать 150 часов
Жительнице Красноярска в наказание за кражу детской коляски придется отработать 150 часов на благо города. Можно сказать, отделалась легким испугом, ведь, учитывая стоимость похищенного, могла бы получить реальный срок с отбыванием в колонии.
Кража детской коляски в Красноярске. Видео МВД города.
Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города, некоторое время назад в дежурную часть обратилась 30-летняя мама и рассказала, что у нее украли коляску, которая стоит 20 тысяч рублей. Женщина пришла с ребенком в поликлинику на прием, коляску оставила в специальном помещении и ушла к доктору. А когда вернулась, коляски уже не было.
Загадку исчезновения показали установленные в коридорах поликлиники видеокамеры. На записи сыщики увидели женщину, которая спокойно вывезли пустую коляску из спецпомещения и ушла с ней. А вскоре установили и личность похитительнице, ею была 33-летняя местная жительница. Коляску она продала, деньги потратила. Однако новым владельцев нашли, им пришлось расстаться с незаконно приобретенной ими вещью.
ИСТОЧНИК KP.RU