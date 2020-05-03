2020-05-03T05:59:32+03:00
Происшествия

В Красноярском крае за сутки потушили около 400 гектаров лесных пожаров

Виновны в этом только люди
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае за сутки потушили около 400 гектаров лесных пожаров. Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйстваВ Красноярском крае за сутки потушили около 400 гектаров лесных пожаров. Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства
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В Красноярском крае за сутки потушили 398 гектаров лесных пожаров. Это статистика на 2 мая. Тепло и сухая погода в этом году пришли раньше почти на месяц. Если в прошлом году в это время только-только сошел снег, то нынче ситуация такова, что одна искра – и вот уже горит сухая трава, а огонь ветром разносит на километры.

За сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали 4 лесных пожара. Очаги возгораний были зафиксированы в Иланском, Идринском, Рыбинском и Ермаковском районах. К местам оперативно прибыли работники авиа- и наземных служб Лесопожарного центра. Всего в тушении были задействованы 111 человек и 14 единиц техники. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний осуществляли 6 воздушных судов.

Угрозы населенным пунктам нет. Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем, - сообщили в министерстве лесного хозяйства. В крае введен режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. Запрещено разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы. С 28 апреля во всех муниципальных образованиях действует особый противопожарный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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