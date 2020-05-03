2020-05-03T05:39:21+03:00
Происшествия

В Туве охотник застрелил друга в лесу

Роковой выстрел прозвучал случайно
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Туве охотник застрелил друга в лесуВ Туве охотник застрелил друга в лесуФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Туве охотник застрелил своего друга в лесу. Причем следствие показало, что это произошло случайно и преступных намерений у мужчины не было. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе тувинского следкома. Трагедия произошла год назад, в конце мая, около 3 часов утра в местечке Хевенектиг урочища Улуг-Хондергей (расположено в 15 км. от села Хондергей). Четверо местных жителей находились на охоте, при этом ранее они прошли инструктаж по технике безопасности.

Во время остановки обвиняемый стал снимать с плеча ружье. В тот момент предохранитель был разблокирован, а патроны находились в патроннике. Неосторожно пальцем мужчина задел спусковой крючок своего ружья. Раздался выстрел. Пуля угодила в рядом стоявшего охотника. Тот скончался от сильной кровопотери по пути в больницу. 59-летний жителю Дзун-Хемчикского района уже предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Дело с обвинительным заключением уже передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «KP.RU-Тува»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительнице Красноярска в наказание за кражу коляски придется отработать 150 часов
В Красноярском крае за сутки потушили около 400 гектаров лесных пожаров
В Туве охотник застрелил друга в лесу
В Красноярске в мае-июне будут перекрыты несколько улиц
Концерт под балконом. 96-летнего ветерана Великой Отечественной удаленно поздравили с днем рождения
Коронавирус в Красноярске, новости на 2 мая: подтверждено 50 случаев заражения
Историю спасения принцессы-морковки от злых стражей нарисовал первоклассник из Красноярска
В центре Красноярска из-за автобуса пострадал в ДТП ребенок
В Красноярске художники превратят 5-этажку в арт-объект к 75-летию Победы
В Красноярском крае за неделю клещи покусали 1 369 человек
«Заставил забыть, какое сейчас время»: рок-музыкант провел концерт для медиков и пациентов в обсервации
Режим самоизоляции частично сняли в 14 районах Красноярского края
В Красноярске на 9 мая запретят парковку на площади Победы
В Красноярске вандалы разнесли три сквера на 500 тысяч рублей
«Старый подвал буквально сложился»: замурованного под обвалом щенка спасли в Красноярске
Дом в Красноярске полностью закрыли из-за коронавируса
Красноярск отметит День Победы в самоизоляции: песни с балконов и фото на окнах
В Красноярском крае мужчина пошел на три угона за ночь с целью покататься
Дежурные группы откроют в новых детских садах с 6 мая
В Хакасии подросток напал на пожилую женщину из-за 100 рублей
Коронавирус в Красноярске: закрытие кладбищ продлили
Красноярский Биг-Бен в честь 1 мая сменил мелодию
Как работают поликлиники Красноярска и края в майские праздники
Разовые электронные пропуска в Красноярске: сколько действуют и как продлить