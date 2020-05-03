В Туве охотник застрелил друга в лесу

3 Май 2020 2020-05-03T05:39:21+03:00

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В Туве охотник застрелил своего друга в лесу. Причем следствие показало, что это произошло случайно и преступных намерений у мужчины не было. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе тувинского следкома. Трагедия произошла год назад, в конце мая, около 3 часов утра в местечке Хевенектиг урочища Улуг-Хондергей (расположено в 15 км. от села Хондергей). Четверо местных жителей находились на охоте, при этом ранее они прошли инструктаж по технике безопасности.

Во время остановки обвиняемый стал снимать с плеча ружье. В тот момент предохранитель был разблокирован, а патроны находились в патроннике. Неосторожно пальцем мужчина задел спусковой крючок своего ружья. Раздался выстрел. Пуля угодила в рядом стоявшего охотника. Тот скончался от сильной кровопотери по пути в больницу. 59-летний жителю Дзун-Хемчикского района уже предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Дело с обвинительным заключением уже передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU