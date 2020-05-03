В Красноярске в мае-июне будут перекрыты несколько улиц
В Красноярске в мае-июне будут перекрыты несколько улиц. Это связано с ремонтом тепловых сетей. Погода в нынешнем году позволила начать работы раньше обычного, поэтому энергетики стараются не упустить время. Это участки на улицах:
- Ладо Кецховели – от Новосибирской до Копылова;
- перекрестки улиц Копылова и Красной армии с улицей Ладо Кецховели;
- Воронова в районе дома № 4;
- Перенсона в районе дома № 38;
- Марковского в районе дома №78;
- перекресток Бограда и Пушкина в Николаевке (с 20 июня по 31 июля с полным перекрытием проезжей части);
- Урицкого (с 10 июня по 20 июля с полным перекрытием дороги в районе дома №125а).
Сейчас движение транспорта перекрыто на улице Вавилова в районе радиорынка до 25 мая, и частично ограничено на Северном шоссе, там проезд освободят после майских праздников.
Предварительные сроки перекрытия дорог намечены, но будут уточняться.
Добавим, что в текущем сезоне СГК запланировала построить, отремонтировать и модернизировать более 30 километров теплосетей.
ИСТОЧНИК KP.RU