Коронавирус в Красноярске, новости на 2 мая: подтверждено 50 случаев заражения
По данным оперштаба на субботу, 2 мая, в Красноярске зарегистрировано 764 случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 50 человек. Многих удалось вылечить - 146 человек от общего числа подтвержденных (за последние сутки +22 пациента). С начала эпидемии в крае погибли 9 человек.
Эпидемиологи Роспотребнадзора следят за темпом прироста заразившихся. В данный момент он составляет 7 процентов за неделю.
Коронавирус подтвержден в 41 городе и районе Красноярского края. Из 50 случаев: Красноярск - 38, Канск, Сосновоборск и Березовский район - по 3 случая, Железногорск, Емельяновский и Ирбейский районы - по одному.
Под наблюдением медиков в данный момент находится 1 744 пациента. За сутки на учет поставили 108 человек. Сняты с наблюдения 68 человек.
Телефон круглосуточной горячей линии по коронавирусу: 8 800 100 5653
ИСТОЧНИК KP.RU
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