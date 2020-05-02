Историю спасения принцессы-морковки от злых стражей нарисовал первоклассник из Красноярска

2 Май 2020 2020-05-02T11:51:38+03:00

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Поистине сказочную историю нарисовал Артем Вигуль из Красноярска для конкурса «Приключения овощей», который медиахолдинг «Комсомольская правда» проводит совместно с ТМ «4 сезона» (ведущая российская марка замороженных продуктов питания). Юному художнику 7 лет, он учится в красноярской гимназии №7.

Артем Вигуль рисует свою картину Фото: личный архив

Артем изобразил, как принцессу-морковку похитили злые стражи-овощи - капуста, тыква и свекла. И заточили они оранжевую красавицу в темной башне. Но прискакал прекрасный рыцарь (в этой роли выступил сеньор-огурец) и спас даму своего сердца. За эту картину уже проголосовали 267 раз. Пока по количеству голосов рисунок Артема находится на втором месте.

Лидирует Анастасия Комарова. В ее копилке 304 голоса. Девочка нарисовала овощи, вышагивающие по дороге в ясный солнечный день под прекрасной, разноцветной радугой. «Как хорошо по дороге с овощами», - подписала свой рисунок девочка.

Анастасия Комарова нарисовала, как овощи путешествуют Фото: личный архив

7-летняя Кира Альмякова изобразила приключения овощей в пустыне. И им там, судя по всему, приходится не сладко. На раскаленном песке от палящего зноя спрятался под кактусом бедняжка-помидор. Ананасу жарко, но он от усталости не может даже сдвинуться. Тыква и огурец уже в шаге от кастрюли, в которой нежится в воде довольный банан. За рисунок Киры пока проголосовали 172 раза. Но все может измениться. Все зависит от активности группы поддержки того или иного участника.

Напоминаем, что голосование продлится до 5 мая. С 6 по 10 мая – подведение итогов, а в период с 11 мая по 14 мая года наградим победителей.

Кира Альмякова нарисовала путешествие овощей по пустыне Фото: личный архив

Десять участников в двух номинациях могут рассчитывать на памятные дипломы и подарки от медиахолдинга «Комсомольская правда» и генерального партнера нашего конкурса - торговой марки «4 сезона».

В номинации «Выбор читателей» - 5 рисунков, набравших наибольшее количество голосов.

В номинации «Выбор партнера» - 5 рисунков, которые выберет партнер конкурса.

Проголосовать за рисунки участников можно здесь!

ИСТОЧНИК KP.RU