2020-05-02T11:29:45+03:00
Происшествия

В центре Красноярска из-за автобуса пострадал в ДТП ребенок

Малыша спасло детское удерживающее кресло
Анна СНЕГИРЕВА
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ДТП с пострадавшим ребенком Фото: ЧП-КрасноярскДТП с пострадавшим ребенком Фото: ЧП-Красноярск
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В Красноярске на пересечении Кирова и Ады Лебедевой столкнулись автобус №99 с пассажирами в салоне и Toyota Platz, сообщает ГИБДД. Авария произошла в субботу, 2 мая, около 11 часов. Машины от удара разметало по всей проезжей части. Очевидцы сообщают, что ПАЗ летел на запрещающий сигнал светофора, торопясь проскочить перекресток. Пока это точно не подтверждено, но версия рабочая такая.

Маршрутка снесла в итоге дорожный знак и влетела в подпорную стену, у иномарки снесена передняя часть. В автобусе только чудом никто из пассажиров не пострадал. К счастью, он был не полный. А вот пассажирам и водителю Toyota повезло значительно меньше: водителю и двум пассажирам понадобилась помощь медиков.

В аварии пострадал ребенок. К счастью, он находился в детском удерживающем кресле, поэтому травмы не значительные. Красноярцев, которые стали свидетелями этой аварии, в социальных сетях просят откликнуться. Особенно поможет съемка с видеорегистратора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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