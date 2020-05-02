2020-05-02T10:18:31+03:00
Общество

В Красноярске художники превратят 5-этажку в арт-объект к 75-летию Победы

Композиция станет символом победы жизни над смертью
Анна СНЕГИРЕВА
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Оформление 5-этажки на Вавилова Фото: соцсетиОформление 5-этажки на Вавилова Фото: соцсети
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Автором композиции «Весна», которая украсила стандартную хрущевку неподалеку от площади 50-летия Победы в Красноярске, стал известный художник Вадим Фомин.

Такой подарок решено сделать городу в рамках празднования 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. К 9 мая оформление дома на Вавилова полностью завершат. Организаторами акции стал молодежный творческий бизнес-центр «Пилот». По словам, ребят задача композиции показать победу жизни над смертью.

Кстати, акция ко Дню Победы - часть другого большого проекта, над которым молодые художники работают вот уже несколько лет.

- Этот фасад войдет в концепцию «Галереи под открытым небом на улице Вавилова», которую мы создаем уже с 2018 года и продолжим создавать этим летом в рамках проекта «КРАСЬ!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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