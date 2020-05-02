В Красноярске художники превратят 5-этажку в арт-объект к 75-летию Победы

2 Май 2020 2020-05-02T10:18:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Автором композиции «Весна», которая украсила стандартную хрущевку неподалеку от площади 50-летия Победы в Красноярске, стал известный художник Вадим Фомин.

Такой подарок решено сделать городу в рамках празднования 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. К 9 мая оформление дома на Вавилова полностью завершат. Организаторами акции стал молодежный творческий бизнес-центр «Пилот». По словам, ребят задача композиции показать победу жизни над смертью.

Кстати, акция ко Дню Победы - часть другого большого проекта, над которым молодые художники работают вот уже несколько лет.

- Этот фасад войдет в концепцию «Галереи под открытым небом на улице Вавилова», которую мы создаем уже с 2018 года и продолжим создавать этим летом в рамках проекта «КРАСЬ!».

ИСТОЧНИК KP.RU