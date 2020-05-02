2020-05-02T10:01:57+03:00
Общество

В Красноярском крае за неделю клещи покусали 1 369 человек

У большей части паразитов обнаружен боррелиоз, но есть и энцефалитные
Анна СНЕГИРЕВА
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За неделю пострадали больше 1 000 человекЗа неделю пострадали больше 1 000 человекФото: Мария ЛЕНЦ
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На минувшей неделе в Красноярском крае произошел всплеск укусов клещей. Специалисты регионального Роспотребнадзора поделились последними данными - за неделю укушено 1 369 человек. Не исключено, что клещи пошли в атаку в том числе и из-за установившейся в в конце апреля в регионе теплой погоды.

Всего, по данным эпидемиологов, с начала сезона клещи напали на 1 981 жителя Красноярского края, из которых 603 человека - дети. За последнюю неделю из 1 369 укушенных треть пострадавших - ребятишки.

В структуре зарегистрированных случаев укусов преобладают жители Красноярска, Дивногорска, Лесосибирска, Енисейска, Минусинска, Шарыпово и еще 26 районов края.

Что касается краевого центра, то и здесь ситуация не идеальная - в Красноярске на минувшей неделе зарегистрировано 380 укусов клещей, 120 - дети. В основном паразиты атаковали жителей Академгородка, Советского и Свердловского районов, туристов, гуляющих на Столбах.

Добавим, что с начала клещевого сезона обработано от клещей 509,6 гектаров площади. В 0,8% случаев паразиты стали переносчиками энцефалита, в 32% - боррелиоза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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