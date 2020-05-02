«Заставил забыть, какое сейчас время»: рок-музыкант провел концерт для медиков и пациентов в обсервации

2 Май 2020 2020-05-02T07:55:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Врачи и пациенты легочного отделения Красноярской краевой больницы днем в пятницу, 1 мая, с удивлением услышали под своими окнами звуки рока. Это известный в Красноярске рок-музыкант Владимир Буш (группа «Амальгама») решил немного порадовать находящихся в обсервации пациентов и врачей. Принес аппаратуру и под гитару 40 минут исполнял любимые песни – и просто известные, и песни Победы. Чтобы поддержать больных коронавирусом и врачей, рискующих жизнью, спасая их.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/776667" frameborder="0"></iframe> Рок-музыкант устроил концерт для пациентов и врачей в обсервации.Видео: Красноярская краевая больница

- Сотрудники больницы, находящиеся в обсервации, смотрели выступление через открытые окна. В изоляции от семьи, от своего привычного окружения, им так нужна поддержка, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в краевой больнице. - И эти 40 минут заставили многих забыть, какое непростое время сейчас.

Кстати, Владимира в краевой хорошо знают – из-за непростой болезни он раз в год проходит здесь левение. Сам музыкант признался, что выступление доставило ему большую радость, ведь врачей краевой он хорошо знает. А сейчас самое время поддержать людей, которые во многом стали родными.

ИСТОЧНИК KP.RU